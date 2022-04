Da Redação

Prefeitura de Apucarana instala oito novos parques infantis

Nesta quinta-feira (07), a Prefeitura Municipal de Apucarana informou que deu início à instalação de parques infantis em mais oito bairros da cidade.

Integrando o Programa Municipal Praça Viva, o trabalho será realizado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos por meio de etapas. Nesta semana , recebem os equipamentos de recreação o Núcleo Habitacional Papa João Paulo I, Vila Regina, Jardim Interlagos e Bairro da Igrejinha.

“A partir da próxima semana, os parques infantis, fabricados com matérias-primas recicláveis de alta qualidade e resistência (madeira plástica), chegam a outras quatro regiões, sendo áreas dos parques municipais das Araucárias, Santo Expedito e do Japira, e também ao Jardim das Flores”, revela o prefeito Junior da Femac, que vistoriou as obras na companhia do vice-prefeito, Paulo Sérgio Vital.

Também serão promovidos serviços estruturais e de paisagismo. “As praças e parques são importantes áreas de convivência, por isso mantemos um programa municipal permanente responsável pela manutenção, modernização e expansão destes espaços públicos muito utilizados pelas pessoas e de grande relevância para a promoção da qualidade de vida”, afirma Júnior da Femac.

O prefeito frisa que, mesmo durante a pandemia de Covid-19, onde a circulação de pessoas estava mais restrita, a Prefeitura de Apucarana não deixou de investir no setor. “Nos últimos dois anos dezenas de bairros receberam o 'Praça Viva'. Ao longo do ano passado, por exemplo, 12 parques infantis foram instalados em diferentes regiões de Apucarana”, recorda.

Conforme informações, o investimento público na instalação dos oito novos parques é na ordem de R$170 mil. “Entre os trabalhos complementares executados pela prefeitura estão a colocação de mesas e bancos em concreto, construção de calçadas, instalação de lixeiras e reforço da iluminação pública”, destaca Júnior.



Responsável pelo trabalho de campo, o superintendente de Serviços Públicos, Hellington Gomes Martins, enaltece a qualidade dos equipamentos adquiridos pelo município. “Os brinquedos são de material ecológico e, por não sofrem desgaste com as chuvas, têm maior durabilidade. Também oferecem menor risco de acidentes”, informa.

Segundo Hellington, no Núcleo João Paulo I, o parque infantil já foi instalado na área do cruzamento entre as Ruas Rio Alonzo e Rio Goioerê e, na Vila Regina, o local definido foi a Praça dos Girassóis, localizada na Rua XV de Novembro nas imediações da passarela. “O parque infantil do Jardim Interlagos ocupa terreno pertencente ao município na Rua José Ferreira de Freitas e, a do Bairro da Igrejinha, integra a Praça Nossa Senhora Aparecida, uma das primeiras a serem revitalizadas pelo programa municipal”, relata o superintendente de Serviços Públicos.

Ainda de acordo com ele, os equipamentos que serão instalados na próxima semana estarão ocupando locais estratégicos dos três parques municipais – Araucárias, Japira e Expedito – , sendo que o do Jardim das Flores será implantado em espaço entre as ruas Rosa Stábile e Margarida.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.