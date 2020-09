Prefeitura de Apucarana instala mais 10 faixas elevadas - TNOnline

Continua após publicidade

A prefeitura de Apucarana concluiu nesta semana a construção de 10 novas faixas elevadas, num investimento na segurança do trânsito da cidade. Os três últimos equipamentos beneficiaram três instituições de ensino, instalados na rua em frente à FAP, ao Colégio Estadual Polivalente (Premem) e a Escola Municipal Mateus Leme.

Apucarana agora tem um total de 14 faixas elevadas construídas com recursos do município. As quatro primeiras foram instaladas em 2018, em frente à UPA; ao Cine Teatro Fenix; a Igreja Congregação Cristã, na Rua Munhoz da Rocha; e na Rua Nagib Daher, trecho entre as ruas Osório Ribas de Paula e Osvaldo Cruz.

Neste ano, a administração investiu na instalação de mais 10 faixas elevadas. Além das três construídas nesta semana, os outros sete pontos beneficiados foram as ruas em frente à Escola Municipal João Antônio Braga Côrtes, na Vila Formosa; em frente ao Colégio Estadual Padre José de Anchieta; na Rua Miguel Simião, próximo ao cruzamento com a Rua Gastão Vidigal; duas no Parque Municipal Jaboti, sendo uma defronte ao painel turístico “Eu Amo Apucarana” e outra nas imediações do parque infantil e academia ao ar livre; em frente a Associação dos Deficientes Físicos de Apucarana (Adefiap) e Rua Erwin Schindler, no Distrito de Pirapó.

“Além de proteger a passagem de pedestres, as faixas elevadas têm como objetivo a redução da velocidade dos veículos e, consequentemente, a prevenção de acidentes. Assim que as aulas puderem ser retomadas, os alunos das instituições de ensino beneficiadas vão poder cruzar a via com uma maior segurança, utilizando-se desta travessia”, afirma o prefeito Junior da Femac.