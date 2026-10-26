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TRÂNSITO

Prefeitura de Apucarana instala faixa elevada na Praça Rui Barbosa

Estrutura foi instalada nesta segunda-feira (26) na Avenida Curitiba; semáforo ficará em amarelo intermitente antes de ser retirado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Prefeitura de Apucarana instala faixa elevada na Praça Rui Barbosa
Autor Travessia elevada na Praça Rui Barbosa - Foto: GABRIELA JACUBOSKI/TNONLINE

A Prefeitura de Apucarana começou a instalar nesta segunda-feira (26) uma faixa elevada na travessia da Avenida Curitiba, na Praça Rui Barbosa, na ligação com a região do calçadão Valmor Santos Giavarina, conhecido como Praça da Onça. O semáforo existente no local será retirado posteriormente, segundo a Secretaria de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana (Segtran)

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Antes da remoção, o equipamento ficará com a luz amarela intermitente para alertar os motoristas sobre a mudança na travessia. Conforme o secretário Almir Antonio de Freitas, da Segtran, a retirada ocorrerá em momento oportuno. Não foi informada uma data.

Segundo Freitas, a instalação busca melhorar a circulação no trecho e ampliar a segurança de quem atravessa a avenida. O secretário explicou que o semáforo provocava paradas de veículos mesmo quando não havia pedestres na travessia.

Ele também relatou situações de desrespeito à sinalização tanto por pedestres, que atravessavam fora do tempo indicado, quanto por motoristas, que avançavam o sinal vermelho.

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Ainda se acordo com o secretário, a faixa elevada foi escolhida para reduzir a velocidade dos veículos que passam pelo local e facilitar a travessia. De acordo com o secretário, a intervenção pretende oferecer mais segurança aos pedestres, incluindo pessoas com mobilidade reduzida.

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Apucarana faixa elevada mobilidade praça da onça Segurança Viária transito TRANSPORTE PÚBLICO
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