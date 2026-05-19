Prefeitura de Apucarana inicia substituição de galerias rompidas pelas fortes chuvas

Equipes da Prefeitura de Apucarana (PR) iniciaram uma força-tarefa para substituir galerias pluviais rompidas e garantir a segurança em dois pontos da cidade. Os trabalhos acontecem na Rua Antônio Melnick, na Vila Operária 2, e na Rua Nelson Moraes, no Núcleo Habitacional Osmar Guaracy Freire. Os trechos precisaram ser interditados após os danos provocados pelas fortes chuvas registradas no final de semana.

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O prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) afirma que o município acumulou 75,4 milímetros de chuva entre sexta-feira e a manhã da segunda-feira, aumentando a pressão nas redes subterrâneas e causando o rompimento das tubulações. “A resposta rápida das equipes busca evitar mais danos à rede de drenagem e à pavimentação, além de reduzir transtornos para a população e restabelecer as condições normais de tráfego nas vias afetadas”, frisou.

Na Rua Nelson Moraes, no Núcleo Habitacional Osmar Guaracy Freire, a força da enxurrada abriu uma cratera no meio da via, expondo a tubulação subterrânea e comprometendo o tráfego de veículos. Já na Rua Antônio Melnick, localizada nos fundos da delegacia, o problema também exigiu abertura do pavimento para identificação da extensão dos danos e substituição da rede rompida.

De acordo com o secretário municipal de Serviços Públicos, Wendel Metta, os dois trechos foram interditados para garantir a segurança da população e permitir o trabalho das equipes. Metta afirma que a expectativa é concluir os reparos estruturais até quinta-feira, caso não ocorram novas chuvas. “Após a substituição dos tubos e compactação do solo, será feita a base da pavimentação e, na sequência, a recuperação do asfalto”, completou.

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A Prefeitura segue monitorando as áreas atingidas e as condições climáticas, deixando equipes de prontidão para realizar o atendimento emergencial sempre que necessário.





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