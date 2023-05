Prefeitura de Apucarana inicia curso gratuito de Dança de Salão

Da Redação

aulas são ministradas em cinco locais da cidade

Expandindo as atividades culturais que oferece gratuitamente para população, a Prefeitura de Apucarana, por meio da Escola Municipal de Artes, iniciou nesta semana o Curso de Dança de Salão. Com um total de 250 inscritos as aulas são ministradas em cinco locais da cidade.

“Ainda estamos recebendo inscrições apesar do número de aluno ter superado a expectativa. O curso ensinará aos participantes ritmos diversos como valsa, bolero, tango, flamenco, samba, pagode, xote, vanerão e chamamé, entre outros”, informa a secretária Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana (Promatur), Maria Agar.

As inscrições devem ser realizadas em diferentes locais, de acordo com a região que o interessado pretende frequentar as aulas. Confira os locais do curso e da inscrição no quadro abaixo:

-Aulas nas segundas-feiras, de 19 horas às 21 horas, na Escola Municipal José de Alencar, no distrito da Vila Reis. INSCRIÇÕES no Cine Teatro Fênix.

-Aulas às terças-feiras, de 19 horas às 21 horas, no Distrito do Pirapó. INSCRIÇÕES no Museu do Café.

-Aulas às quartas-feiras, na ACEA, de 18h15 às 20h15. INSCRIÇÕES no Cine Teatro Fênix.

– Aulas às quintas-feiras, no Centro da Juventude, de 19 horas às 21 horas. INSCRIÇÕES no Centro da Juventude.

– Aulas às sextas-feiras, de 19 horas às 21 horas, no Centro de Convivência do Idoso. INSCRIÇÕES no Centro do Idoso.

