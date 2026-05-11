Prefeitura de Apucarana inaugura piscina aquecida no Centro de Convivência do Idoso

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, inaugurounesta segunda-feira (11/05) a piscina aquecida do Centro de Convivência do Idoso, localizado na Avenida Aviação, 2675, no Jardim Aeroporto. O investimento total na obra foi de R$ 2 milhões, sendo R$ 1,3 milhão com recursos próprios do município e R$ 665 mil viabilizados pelo Governo do Paraná.

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As aulas gratuitas de hidroginástica e natação começaram já nesta segunda-feira, oferecendo mais acesso à atividade física, saúde e bem-estar principalmente para idosos e pessoas com deficiência. As atividades acontecem no Centro de Convivência do Idoso e também no Complexo Esportivo Lagoão.

Durante a inauguração, o prefeito Rodolfo Mota destacou a conclusão de mais uma obra pública que estava paralisada. “Estamos entregando a terceira das seis obras que encontramos inacabadas no início da gestão. Já entregamos os CMEIs do Afonso Camargo e do Solo Sagrado e agora essa piscina, que faz parte do complexo de convivência do idoso. É uma manhã de alegria e celebração”, afirmou.

Segundo o secretário municipal de Obras, Mateus Franciscon Fernandes, foram realizadas adequações no projeto original da piscina, incluindo a instalação da caldeira para aquecimento da água. “O projeto inicial previa uma piscina coberta, mas sem aquecimento. Hoje amanheceu frio, mas a água está em 30 graus, garantindo conforto aos alunos”, explicou.

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O secretário municipal de Esportes, Bruno Marchi, informou que atualmente o município atende cerca de 3.200 alunos nas atividades de natação e hidroginástica, em sua maioria idosos. As aulas também são adaptadas para pessoas com deficiência. Ele destacou ainda que a Prefeitura implantou neste ano um sistema de inscrições online para evitar filas presenciais durante a madrugada.

O prefeito Rodolfo Mota ressaltou que a expectativa é ampliar ainda mais o atendimento após a conclusão das obras da piscina do Centro da Juventude. “Quando concluirmos as obras do Centro da Juventude, Apucarana terá três piscinas aquecidas gratuitas para hidroginástica e natação. Isso permitirá ampliar o atendimento para cerca de 5 mil alunos”, destacou.

Ele também reforçou a importância de investir em políticas públicas voltadas à população idosa. “As pessoas estão vivendo mais e o poder público precisa garantir qualidade de vida. Precisamos ampliar os espaços de convivência e cuidar de quem tanto fez por nossa cidade. Cuidar da pessoa idosa é respeitar o nosso passado e ser grato aos nossos pais e avós”, afirmou.

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Inauguração de piscina aquecida ocorreu nesta segunda-feira (11) - Foto: Divulgação Inauguração de piscina aquecida ocorreu nesta segunda-feira (11) - Foto: Divulgação





A secretária municipal de Assistência Social, Fabíola Carrero, comemorou a entrega do novo espaço. “Esse equipamento beneficiará muito os nossos idosos”, disse.

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Participaram também da inauguração o vice-prefeito Marcos da Vila Reis, a secretária municipal da Mulher e Assuntos da Família e primeira-dama Karine Mota, os vereadores Pablo da Segurança, Sidnei da Levelimp, Tiago Cordeiro e Gabriel Caldeira, além de secretários municipais, servidores públicos e alunos das modalidades esportivas.