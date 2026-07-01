Prefeitura de Apucarana inaugura nova sede da Agência do Trabalhador







A Prefeitura de Apucarana inaugurou, na manhã desta quarta-feira (1º), a nova sede da Agência do Trabalhador. O novo espaço, localizado no centro da cidade, na Avenida Curitiba, nº 1550, sala 02 (em frente à antiga Casa Arno), promete modernizar e humanizar o atendimento aos cidadãos em busca de emprego e aos empresários que precisam captar mão de obra.

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A mudança estrutural ocorre após três décadas de funcionamento da agência no antigo endereço, que já não comportava as demandas do município. Durante a entrega, o prefeito Rodolfo Mota celebrou a conquista, viabilizada por meio de parcerias com o Governo do Estado.

"Nós começamos essa tratativa toda, esse sonho de tirar a Agência do Trabalhador de onde ela funcionou por 30 anos e trazer para um lugar mais amplo, mais feliz, mais acolhedor para os nossos empresários e nossos trabalhadores", afirmou o prefeito. "A Agência do Trabalhador não combinava mais com o local que estava. Muito antigo, já sem as questões de facilidades para cursos, para as reuniões que são feitas com os empresários, na hora das entrevistas."

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Foto: Lis Kato/TNOnline Foto: Lis Kato/TNOnline

A nova instalação conta com ambiente planejado, estacionamento nas proximidades, salas de reuniões e espaços exclusivos para que os empregadores realizem entrevistas. Mota ressaltou que a infraestrutura reflete a boa fase econômica do município. "Apucarana, que já é a cidade que tem o menor índice de desemprego do Paraná, vai continuar sendo a cidade com o menor índice de desemprego do Paraná, porque é assim que a gente tá construindo o futuro", pontuou.

O ex-secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, deputado estadual Do Carmo destacou a importância do órgão para os municípios paranaenses. "O Estado do Paraná hoje é o que mais emprega pela Agência do Trabalhador. Ela é um modelo para o Brasil. Essas agências são um verdadeiro RH gratuito que temos à disposição dos colaboradores e dos empregados", ressaltou.

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Oferta de vagas e qualificação

A unidade já está em pleno funcionamento e com um alto volume de oportunidades para a população. O secretário de Indústria e Comércio e gerente da Agência do Trabalhador, Neno Leiroz, destacou que o ponto central visa atrair mais recursos humanos. "Estamos trazendo ela para o coração da cidade, a pedido do prefeito Rodolfo Mota, aqui na frente da antiga Casa Arno. E é um momento em que temos fluxo de pessoas, estacionamento para os trabalhadores que vêm em busca de uma oportunidade, um atendimento melhor para os nossos empresários de Apucarana."

Leiroz também informou que o município possui atualmente um "saldo positivo com mais de 500 vagas na indústria, comércio, confecção, vestuário, primeiro emprego e jovem aprendiz".

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Além da intermediação de mão de obra, a agência continuará atuando na qualificação profissional por meio das carretas do conhecimento. No dia 15 de julho, será iniciado um curso de mecânica de motocicletas. Os participantes selecionados receberão uma bolsa auxílio no valor de R$ 1.008, disponibilizada pela Secretaria do Trabalho em parceria com a Prefeitura. As inscrições seguem abertas até esta sexta-feira (3) na nova sede da Agência.