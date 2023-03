Prefeitura de Apucarana inaugura 30ª Horta Solidária, no Dom Romeu

Da Redação

17 famílias da região foram capacitadas

O Programa Municipal Horta Solidária segue em expansão com a inauguração da 30ª unidade, na manhã desta sexta-feira (31), no Núcleo Habitacional Dom Romeu, marcando o Dia Nacional da Saúde e Nutrição. A horta ocupa uma área do município de 3.140 m², na Rua José Pelirassi, próximo a Igreja Imaculada Coração de Maria, em Apucarana.

O Programa Municipal de Hortas Solidárias faz parte do Programa Municipal de Economia Solidária e Protagonismo Feminino, da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família (Semaf). A inauguração faz parte das comemorações do Mês da Mulher. De acordo com a secretária da Semaf, Denise Canesin, 17 famílias da região do Dom Romeu já foram capacitadas para participar da horta.

“O solo está preparado para produção de alimentos saudáveis que vão contemplar muitas famílias da comunidade. Obrigada ao prefeito Junior da Femac por sempre apoiar nossos projetos”, disse Denise.

O prefeito Junior da Femac destacou o sucesso do Programa Municipal de Horta Solidária, que em apenas dois anos e meio beneficia a comunidade de mais de 30 bairros da cidade e recebeu em 2022 o Prêmio Gestor Público do Paraná. “Além de alimento saudável e da geração de renda, a iniciativa garante atividades de promoção da saúde e terapêuticas, inclusão e bem-estar social para cerca de 1,2 mil pessoas”, comemora o prefeito.

As hortas solidárias estão espalhadas em espaços públicos, como unidades básicas de saúde e em instituições parceiras. Denise Canesin lembrou que o embrião do programa foi a horta implantada em 2019 junto ao Espaço Empreender, que ocupa uma área anexa ao antigo IBC da Vila Nova.

“Foi a unidade-piloto que acabou inspirando as demais iniciativas. Depois, ocorreu a expansão do programa e um dos braços é a Horta Acolher que funciona junto a unidades básicas de saúde”, assinala Denise. A Horta Acolher já funciona em 11 unidades básicas de saúde.

A coordenadora do Programa de Hortas Solidárias, Maura Aparecida Fernandes de Oliveira, explica que as atividades são desenvolvidas de forma compartilhada, desde o plantio, a rega e demais manejos até a colheita que é realizada de forma coletiva. “O solo da horta no Dom Romeu já está mecanizado e na próxima segunda-feira vamos começar a preparar os canteiros para iniciar a plantação”, informa Maura.

Vanderléa França Silveira, 50 anos, que mora vizinha ao terreno da horta do Dom Romeu, está na expectativa de começar a trabalhar na terra. “Fui criada na roça e sei como é bom poder comer alimento de produção própria. O que plantarmos aqui também poderá ajudar outras pessoas a comer melhor e ainda existe a possibilidade da gente conseguir uma renda extra”, avalia Vanderléa.

Fonte: Prefeitura de Apucarana.

