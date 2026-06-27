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TRÂNSITO

Prefeitura de Apucarana implementa rotatória em entroncamento no Jardim Tibagi

A intervenção busca organizar o fluxo de veículos, reduzir o risco de acidentes e proporcionar mais segurança para motoristas e pedestres

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.06.2026, 17:05:09 Editado em 27.06.2026, 17:05:02
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Prefeitura de Apucarana implementa rotatória em entroncamento no Jardim Tibagi
Autor Rotatória foi implantada em entroncamento no Jardim Tibagi - Foto: Divulgação/Prefeitura

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Transporte, Trânsito, Mobilidade Urbana e Defesa Civil (Segtran), iniciou a implantação de uma rotatória no entroncamento localizado em frente à sucursal da Rede Massa, conhecido como trevo da TV Tibagi. A intervenção busca organizar o fluxo de veículos, reduzir o risco de acidentes e proporcionar mais segurança para motoristas e pedestres que utilizam diariamente o local. Os trabalhos começaram na noite desta quinta-feira e devem ser concluídos na próxima semana.

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Tecnicamente, envolve a intervenção conta com implantação de sinalização horizontal e vertical, faixas de travessia para pedestres, linhas de canalização de fluxo, áreas de circulação orientada e instalação de tachões refletivos para reforçar a delimitação da rotatória, especialmente no período noturno.

O prefeito Rodolfo Mota destaca que a implantação do dispositivo atende a uma demanda antiga da comunidade e representa uma medida prática para aumentar a segurança viária no local. “Estamos atendendo uma reivindicação de moradores, comerciantes e estudantes que utilizam diariamente esse trecho. É um ponto de grande movimentação, com circulação intensa de veículos e que historicamente registrou acidentes. Nosso objetivo é organizar melhor o trânsito, reduzir riscos e oferecer mais segurança para todos que passam por essa região”, afirmou.

O secretário da Segtran, subtenente Almir Antônio de Freitas, explica que o trevo tem um grande movimento, principalmente nos horários de pico, e é uma ligação importante entre vários bairros, como Recanto do Lago, Recanto Belvedere, Shangri-lá, Vila Nova, Núcleo Habitacional Castelo Branco e Jardim Tibagi. “A rotatória vem para dar mais fluidez e segurança ao trânsito”, afirma.

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Segundo o secretário, a intervenção ainda está em fase de conclusão e os condutores precisam ficar atentos durante o período de adaptação. “A sinalização já começou a ser implantada, com pintura horizontal, placas indicativas e orientações de circulação. Ainda vamos concluir com a instalação dos tachões refletivos e das setas de direcionamento. É importante que motoristas e pedestres tenham atenção nesse início, respeitando a sinalização e entendendo a nova dinâmica do local”, orienta.

Almir destaca que o funcionamento correto da rotatória depende principalmente do respeito às regras de trânsito. “A rotatória é uma ferramenta muito eficiente para organizar cruzamentos com várias vias convergindo. A preferência é sempre de quem já está circulando na rotatória. O condutor deve respeitar o pare, aguardar sua vez e fazer o contorno corretamente. Quando todos seguem essa regra, o trânsito flui com segurança”, explica.

O secretário também ressalta que a estrutura foi pensada para garantir mais segurança aos pedestres. “Nosso objetivo é sempre buscar medidas que tragam mais segurança e mobilidade para a população. As faixas de travessia foram planejadas para dar mais proteção às pessoas que circulam pelo local”, afirma Freitas.

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Apucarana Mobilidade Urbana rotatoria Segurança Viária Sinalização viária transito
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