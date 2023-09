Prefeitura de Apucarana forma primeira turma do Programa Aprende

Prefeitura de Apucarana formou hoje a primeira turma do Programa de Aprendizagem na Administração Pública Municipal (Aprende). A solenidade de entrega de certificados de conclusão de curso de mil horas ao longo de um ano foi realizada nesta sexta-feira (15) no auditório de Senac.

continua após publicidade

Uma iniciativa inédita na administração municipal, o contrato de aprendizagem da prefeitura de Apucarana com 50 jovens apucaranenses foi pelo período de um ano. A cada semana, os jovens frequentaram dois dias de aulas no curso de “Aprendizagem Profissional de Qualificação em Serviços Administrativos” do Senac, e mais três dias de atuação prática em setores do prédio da prefeitura e da Autarquia Municipal de Saúde.

-LEIA MAIS: Prefeitura conclui calçadas e pista de caminhada da 'Praça do 28'

continua após publicidade

Já anunciando a 2ª turma do Programa Aprende para 2024, com a realização de processo seletivo para contratação de mais 50 jovens aprendizes, o prefeito Junior da Femac definiu a solenidade de entrega de cerificados como um reconhecimento dos esforços, da luta e o progresso de cada aluno. “Esse diploma confere a vocês conhecimentos na área de administração, um grande diferencial para ingressar no mercado de trabalho. Vocês entraram para a história da nossa cidade como a primeira turma de aprendizagem da Prefeitura de Apucarana”, comemora Junior da Femac.

O prefeito destacou que a oferta de vagas de aprendizagem profissional para jovens na administração pública municipal foi idealizada pelo juiz Maurício Mazur, e encampada pela prefeitura com apoio da Câmara de Vereadores.

O gerente executivo do Senac Apucarana, Lucas Salvalaggio da Silva, parabenizou os formandos destacando que os alunos que não concluíram o curso também são vitoriosos. “Alguns foram aprovados em vestibulares concorridos e outros contratados por empresas devido à qualificação que tinham obtido dentro do Programa Aprende. O mercado de trabalho reconhece quem tem resiliência e foco num objetivo. Hoje é dia de reconhecimento de esforços e celebrar uma conquista muito significativa para uma vida toda”, afirma Salvalaggio.

continua após publicidade

Com o certificado na mão, Jennifer de Azevedo, de 19 anos, anuncia planos de se tornar uma empreendedora graças aos conhecimentos adquiridos no Programa Aprende. “Já iniciei o processo para abrir uma loja de roupas. Essa decisão só foi possível devido ao aprendizado teórico e prático desta oportunidade que recebi da prefeitura de Apucarana”, avaliou.

Os jovens de receberam o certificado integram um grupo de mais de mil apucaranenses na faixa etária de 14 a 18 anos que fizeram o teste seletivo, concorrendo às 50 vagas de aprendiz disponibilizadas no Programa Aprende. No ano passado a prefeitura efetivou a convocação dos 50 primeiros colocados.

Neste período, o aprendiz recebeu um salário proporcional às horas trabalhadas, de acordo com a Lei de Aprendizagem. O programa aprende é mais uma iniciativa da gestão municipal focada na qualificação de mão de obra de jovens.

A cerimônia de entrega de certificados também teve a participação do superintendente da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Empregos, Adan Lenharo; do diretor do Centro de Qualificação Total, Miguel Luiz Vilas Boas; e do gerente da Agência do Trabalhador, Neno Leiroz; e instrutores do curso ministrado pelo Senac.

Siga o TNOnline no Google News