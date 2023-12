Prefeitura de Apucarana forma 430 profissionais em cursos gratuitos

Reunindo 430 formandos de 46 cursos técnicos e profissionalizantes, a Prefeitura de Apucarana realizou nesta terça-feira (19), a entrega de certificados do programa municipal de incentivo a profissionalização Portas Abertas de 2023. Com o Cine Teatro Fênix lotado, a solenidade foi prestigiada pelo prefeito Junior da Femac, secretários municipais, gerentes do Senai, Senac, Senar e Sesc, juntamente com familiares e amigos dos alunos.

A abertura da solenidade teve a apresentação especial o Coral Diocesano da Catedral Nossa Senhora de Lourdes e o Coral Nossa Senhora Aparecida (Igrejinha). O evento de formatura marcou a conclusão de 46 cursos técnicos e profissionalizantes dos setores da indústria, comércio e serviços ofertados pelo Programa Municipal Portas Abertas, da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Emprego; bem como dos cursos técnicos do Senai em Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Eletromecânica e Eletrotécnica, com duração de até 2 anos.

“Hoje estamos comemorando a perseverança e persistência de todos que concluíram os cursos. Nesta noite celebramos o conhecimento adquirido por cada formando e Apucarana precisa de pessoas como vocês”, disse o prefeito Junior da Femac.

Junior da Femac destaca que os cursos técnicos são oferecidos gratuitamente pelo município por meio do Programa Portas Abertas, em parceria com o Senai, Senac, e Senar, e cursos profissionalizantes por meio do Centro de Oficinas da Mulher, Centro de Qualificação Total e também na área da Assistência Social. “Apucarana é uma cidade educadora que pretende disponibilizar a população a oportunidade de estudar e aprender cursos práticos que trazem a possibilidade das pessoas terem uma renda maior e melhorar de vida. Nossa cidade está cada vez mais forte, se desenvolvendo economicamente e socialmente pelo estudo e aprendizado”, afirma o prefeito.

Entre os formandos do curso de técnico em administração, pelo Senai, Edson de Lima Delfino, 43 anos, comemora concluir um aprendizado que adquiriu gratuitamente. “Com a prefeitura de Apucarana ajudando pude agregar conhecimento para o cargo que desempenho na empresa que trabalho. A prefeitura ajudando fica mais fácil, basta à pessoa ter força de vontade e não perder essa grande oportunidade”, declara Edson Delfino.

O diretor do diretor do Centro de Qualificação Total, Miguel Luis Vilas Boas, informa que desde o início, em 2021 o Programa Portas Abertas já disponibilizou gratuitamente 183 cursos nas áreas de indústria, comércio e serviços, totalizando 3.377 formandos.

“As formações profissionais foram indicadas pelos empregadores, a partir da necessidade das empresas e sindicatos das categorias, que sentem a falta de mão de obra capacitada nestas áreas”, observa secretário municipal de Indústria, Comércio e Emprego, Edison Estrope.

A solenidade também foi prestigiada gerente da unidade Senai de Apucarana, Daniele Cristina Araujo Costa; gerente da unidade SENAC Apucarana, Lucas Salvalagio; gerente regional do SENAI, Victor Cunha; secretária da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin; secretária de Assistência Social, Jossuela Pirelli; assessora da Secretaria da de Indústria, Comércio e Emprego, Carolina Scarpelini.

Relação de cursos dos 430 formandos:

Cursos técnicos Senai

Técnico em Administração

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Técnico em Eletromecânica

Técnico em Eletrotécnica

Cursos profissionalizantes

Assistente administrativo

Assistente de recursos humanos

Assistente de tecnologia da informação

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de pedreiro

Auxiliar de serviços de panificação

Cabeleireira

Comunicação assertiva

Corte, hidratação e escova

Costura artística

Costura industrial

Costura industrial de camisetas

Costura moda e modelagem

Costura moda infantil

Cultivo de maracujá azedo

Cultivo de moranguinho

Depilação

Desenvolvimento de líderes

Design de sobrancelhas

Doces para festas

Eletricidade automotiva básica

Eletricista residencial

Ferramenta de marketing digital

Hambúrguer gourmet

Instagram para negócios

Jovem cidadão

Manicure

Mecânico de motocicleta

Modelagem henna para sobrancelha

Oficina criativa de natal

Oratória

Pintor de obras

Pré-aprendiz

Pré-aprendiz: office, exel e assistente adm

Preparo de bolachas caseiras

Preparo de massas frescas

Preparo de pizzas

Preparo de salgado

Qualidade no atendimento ao cliente

Recepcionista

Técnicas de padaria

Unhas decoradas

