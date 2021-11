Da Redação

Prefeitura de Apucarana firma convênio com polo da Unifil

O prefeito Junior da Femac firmou um convênio com UniFil EaD – Polo Apucarana – Avance, para ofertar cerca de 30 cursos com um desconto de 40% nas mensalidades aos servidores municipais. Entre as opções de graduação da instituição estão os cursos de Radiologia e Pedagogia para Magistério.

As matrículas estão abertas para o ano letivo de 2022 e maiores informações podem ser obtidas pelo telefone e Whats App, número 3047-1930. O polo semi-presencial e de Ensino à Distância (EAD), da Unifil, é localizado na Rua Galdino Gluck Junior, nº 174, em frente o Colégio Chamberlain, na área central da cidade.

“Recebemos o diretor do polo da Unifil em Apucarana, Reginaldo Pezini, para firmar esse importante convênio. É mais um incentivo para os nossos servidores que desejam fazer um curso de graduação”, afirma o prefeito Junior da Femac, lembrando que as aulas práticas do curso de Radiologia serão realizadas na Autarquia Municipal de Saúde.

Os cursos nas modalidades de EAD e semi-presencial os alunos têm aula on line e comparecem ao polo para fazerem as provas presenciais.