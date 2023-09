Prefeitura de Apucarana faz paródia de post do cantor Bruno Mars; veja

Bruno Mars fez sucesso durante sua passagem pelo Brasil, onde se apresentou no festival The Town, em São Paulo, no início de setembro. Nas redes sociais, o cantor norte-americano, que ganhou carinhosamente o apelido de 'Bruninho' pelo público brasileiro, fez uma publicação em vídeo andando pelas ruas da capital paulista, e a Prefeitura de Apucarana, norte do Paraná, 'entrou na onda' e fez uma paródia mostrando os principais pontos turísticos da cidade.

A postagem do cantor, feita na segunda-feira (11), viralizou no Instagram e já soma mais de 48 milhões de visualizações. No vídeo, Bruno aparece com uma camisa amarela, que remete ao uniforme da seleção brasileira de futebol, passando por pontos de São Paulo, embalado por uma trilha de funk que entoa o apelido ganhado por ele durante o evento musical. A publicação foi realizada como forma de agradecimento ao país pelos shows do artista.

Nesta sexta-feira (15), a Prefeitura de Apucarana compartilhou nas redes sociais uma paródia do vídeo do cantor produzida pela equipe da Secretaria Municipal de Turismo. Ao som de "Come to Brazil', dois jovens apucaranenses apresentam vários pontos turísticos da Cidade Alta, como a 'Praça da Onça', os muros grafitados do Colégio Nilo Cairo, a Catedral Nossa Senhora de Lourdes, o Labo Jaboti, entre outros. Confira:



