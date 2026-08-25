Prefeitura de Apucarana faz parceria para ampliar a retirada gratuita de tocos nas calçadas

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), reforça o serviço gratuito de retirada de tocos de árvores em calçadas, com uma nova etapa de trabalhos que prevê 150 destocas. O serviço contribui para melhorar a circulação de pedestres e a arborização urbana.

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A ação é realizada em parceria com o Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná (Cindepar). O prefeito Rodolfo Mota destaca que a iniciativa atua diretamente sobre um problema que afeta a mobilidade e a qualidade dos espaços públicos. “Muitas calçadas ainda têm tocos de árvores que dificultam ou até impedem a passagem de pedestres, especialmente de idosos, pessoas com deficiência e famílias com crianças. Com a destoca, vamos devolver acessibilidade a esses locais e, ao mesmo tempo, avançar na renovação da arborização urbana, com o plantio de espécies adequadas ao espaço urbano”, afirma.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Leandro Gustavo Pires, a primeira etapa dos trabalhos começou nesta segunda-feira e deve ser concluída em aproximadamente 20 dias. O contrato com o Cindepar é válido até 31 de dezembro. Das 150 destocas previstas nesta primeira etapa, 97 serão realizadas em locais onde moradores firmaram Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Município, comprometendo-se a reconstruir e adequar o passeio público. As demais ocorrerão em espaços de responsabilidade da Prefeitura.

Um servidor efetivo da Sema acompanha a frente de trabalho e fica responsável pela limpeza das áreas, com o recolhimento da serragem e dos resíduos de concreto. Após a retirada dos tocos, a equipe municipal fará o plantio de novas árvores, seguindo o planejamento da Secretaria e o Manual de Arborização em Calçadas, com a escolha da espécie adequada para cada local. “A proposta é resolver esse tipo de problema e, ao mesmo tempo, garantir que a arborização seja renovada de forma planejada e adequada às características de cada espaço”, explica Pires.

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O contribuinte não precisa pagar nada pelo serviço, que é custeado com recursos municipais. Moradores que desejarem solicitar a retirada de tocos futuramente devem procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para receber as orientações e firmar o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assumindo o compromisso de reconstruir e adequar a calçada após a destoca. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, na Avenida Jaboti, 1.715, junto ao Parque Municipal Jaboti. Os telefones são 3423-0142, 3424-2633 e 99967-0324.

O Consórcio – Com sede em Astorga, o Cindepar é uma associação pública de municípios paranaenses da qual Apucarana faz parte. O consórcio atua na execução de obras de infraestrutura, pavimentação asfáltica e outros serviços de interesse comum, permitindo às prefeituras participantes unir esforços para reduzir custos e agilizar contratações, obras e projetos de inovação tecnológica e urbana.