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Prefeitura de Apucarana faz mudanças no trânsito em ruas da área central; veja quais

Trechos das ruas Clóvis da Fonseca, Bandeirantes, Erasto Gaertner e Ítalo Ado Fontanini terão mudanças de sentido; saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.07.2026, 13:43:23 Editado em 17.07.2026, 13:43:08
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Prefeitura de Apucarana faz mudanças no trânsito em ruas da área central; veja quais
Autor Segundo a Prefeitura, adequações no sistema binário destas ruas foram definidas após estudos técnicos e diálogo com os usuários - Foto: Divulgação

Trechos das ruas Clóvis da Fonseca, Bandeirantes, Erasto Gaertner e Ítalo Ado Fontanini, importantes vias da área central de Apucarana, passarão por adequações no sentido de circulação a partir de terça-feira, dia 21 de julho. O objetivo é melhorar a fluidez do trânsito e ampliar a segurança de motoristas e pedestres.

-LEIA MAIS: Casal fica ferido após colisão entre motocicletas em cruzamento de Apucarana

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As intervenções técnicas fazem parte de um estudo realizado pela equipe da Secretaria Municipal de Segurança, Transporte, Trânsito, Mobilidade Urbana e Defesa Civil (Segtran) e atendem a reivindicações de moradores, comerciantes e demais usuários da região. “O trânsito é um organismo vivo, que precisa acompanhar o crescimento e as transformações da cidade. Apucarana, aos seus 82 anos, está consolidada como polo regional. Somos mais de 135 mil habitantes e temos uma frota superior a 90 mil veículos emplacados, sem contar o grande volume de carros que recebemos diariamente dos municípios do Vale do Ivaí. Por isso, medidas como estas são necessárias e tenho a certeza de que vão resolver conflitos que hoje prejudicam a fluidez do trânsito, sobretudo no eixo central”, comentou o prefeito.

O secretário da Segtran, subtenente Almir Antonio de Freitas, explica que as adequações no sistema binário destas ruas foram definidas após estudos técnicos e diálogo com os usuários. "Conversamos com comerciantes, moradores e também com o Poder Judiciário, por causa da movimentação junto ao Fórum. Muitos desses ajustes, inclusive, já eram reivindicados há bastante tempo pela própria população", informa.

Segundo Freitas, o principal objetivo é consolidar um sistema binário na região central, transformando trechos hoje de mão dupla em sentido único e corrigindo o fluxo de circulação para reduzir conflitos entre veículos. Ele ressalta que as alterações preservam praticamente toda a oferta de estacionamento da região. "Haverá apenas um ajuste pontual, sem impacto significativo no número de vagas disponíveis", observa.

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Além das alterações no sentido das vias, a prefeitura também implantará um novo semáforo no cruzamento das ruas Osvaldo Cruz e Erasto Gaertner, reforçando a segurança e a organização do tráfego naquele ponto. “Nos primeiros dias após a implantação das mudanças, agentes municipais de trânsito permanecerão na região orientando motoristas e pedestres”, complementa Carlos Weyand, superintendente municipal de Trânsito. Ele solicita que as pessoas redobrem a atenção e respeitem as novas sinalizações.

Veja quais serão as adequações

Rua Clóvis da Fonseca: o trecho entre as ruas Nagib Daher e Gastão Vidigal deixará de operar em mão dupla e passará a ter sentido único, no fluxo bairro-centro.

Rua Bandeirantes: o trecho entre a Rua Rio Branco e a Rua Guarapuava passará a operar em sentido único (sentido Rua Guarapuava).

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Rua Erasto Gaertner: terá o sentido de circulação único entre a rotatória (passando pelo Fórum Cível, delegacia, Colégio Nilo Cairo) até a Rua Talita Bresolin.

Rua Ítalo Ado Fontanini: também terá sentido único entre a Rua Talita Bresolin e a Rua Guarapuava.

Travessa Gurgel: terá o sentido invertido para eliminar um ponto de conflito existente no acesso à Rua Miguel Simião, passando de bairro-centro para centro-bairro.

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