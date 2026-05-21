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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura de Apucarana fará audiência pública para prestação de contas do 1º quadrimestre

Apresentações sobre Saúde e finanças do município acontecem na próxima sexta-feira (29), na Câmara Municipal

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 11:20:26 Editado em 21.05.2026, 11:20:16
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Prefeitura de Apucarana fará audiência pública para prestação de contas do 1º quadrimestre
Autor O caso foi registrado por volta das 03h34 - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Apucarana realizará na próxima sexta-feira (29) audiências públicas para apresentar a prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2026. As atividades acontecerão na Câmara Municipal e serão abertas à participação da população.

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A programação começa às 18 horas, com a apresentação dos dados da Autarquia Municipal de Saúde (AMS). Em seguida, às 18h30, será realizada a demonstração das receitas e despesas do município nos quatro primeiros meses do ano.

O prefeito Rodolfo Mota destacou a importância das audiências públicas como instrumento de transparência e participação popular.

“É uma oportunidade para que o cidadão acompanhe de perto como estão as finanças municipais e tire dúvidas diretamente com os representantes da administração”, afirmou.

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Além da participação presencial, os moradores também poderão acompanhar as apresentações de forma virtual, por meio do canal da Câmara Municipal de Apucarana no YouTube.

As audiências públicas de prestação de contas são previstas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), que determina a apresentação periódica dos relatórios financeiros e orçamentários do poder público.

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administração municipal audiências Públicas Câmara Municipal de Apucarana Lei de Responsabilidade Fiscal Prestação de contas transparência pública
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