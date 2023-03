Prefeitura de Apucarana expande parceria com Núcleo de Educação

Da Redação

A prefeitura e o NRE de Apucarana acabam de concretizar mais uma parceria. Reunidos na manhã desta terça-feira (28), no gabinete municipal, o prefeito Junior da Femac e o chefe do NRE Vladimir Barbosa da Silva definiram o planejamento de cooperação na área de imóveis para o decorrer do ano de 2023. Foi assinado, por exemplo, o termo de cessão de uso do prédio municipal do Centro de Atenção Integral à Criança (CAIC), no Jardim Monções, para abrigar o Colégio Estadual Vale do Saber, e firmado um acordo em que a prefeitura se responsabiliza pela manutenção da quadra de esportes do Colégio Estadual Osmar Guaraci Freire, no Núcleo Habitacional Adriano Correia.

A prefeitura já desenvolve importantes programas em parceria com o NRE nas áreas da assistência social, educação, saúde, esporte e lazer, cultura. “Mantemos um canal de comunicação com a chefia do NRE e estamos sempre à disposição para trabalharmos juntos para melhor atender cada vez mais os quase 10 mil estudantes da rede estadual”, afirma Junior da Femac.

Durante o encontro desta manhã, com a presença da professora Marlene Beletato, do Colégio Estadual Osmar Guaraci Freire, e do coordenador do setor de edificações escolares do NRE, Roberto Tassi, o prefeito e chefe do NRE também discutiram a importância de expandir a rede estadual de ensino em Apucarana, com novas unidades no Residencial Sumatra e no Residencial Interlagos.

