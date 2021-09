Prefeitura de Apucarana executa mais 300 metros de calçada

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana iniciou nesta segunda-feira (20/09) a concretagem de um trecho de 300 metros lineares de calçada no Parque Industrial Galan, na Estrada Sebastião Piassa, junto ao Contorno Sul. A benfeitoria é complementar a um trabalho de urbanização iniciado ano passado pela administração municipal e objetiva levar segurança e acessibilidade aos trabalhadores da zona industrial.

“No ano passado a executamos 1,4 quilômetro de calçada compreendendo trecho entre o novo viaduto do Contorno Sul, na duplicação da rodovia, e o parque industrial. Nesta semana concluímos mais 300 metros lineares de calçada, chegando até as imediações do Grupo Amora”, ressalta o prefeito Júnior da Femac.

Ele frisa que o Parque Galan é um importante polo de indústrias químicas de Apucarana. “Por esta via principal, mais conhecida como estrada velha para Rio Bom, transitam centenas de trabalhadores. Agora, com a calçada viabilizada pela prefeitura, todos se deslocam com maior segurança”, destaca o prefeito.

Os trabalhos de ampliação do calçamento no Parque Industrial Galan são coordenados por Helligtonn Gomes Martins (Tom), superintendente da Secretaria de Serviços Públicos. “A concretagem deste trecho complementar de 300 metros deve ser concluída nesta quarta-feira. É um trabalho de qualidade, na modalidade concreto alisado, oferecendo total acessibilidade aos usuários”, diz Tom.

Além da calçada, no Parque Industrial Galan a prefeitura também investiu recentemente na modernização da iluminação e pavimentação asfáltica da Avenida Alfredo Galvão Alves, que é uma via duplicada.