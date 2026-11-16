A Prefeitura de Apucarana (PR) reforçou a estrutura da Guarda Civil Municipal (GCM) com uma nova viatura Chevrolet Trailblazer, apresentada nesta segunda-feira (16) pelo prefeito Rodolfo Mota (União Brasil). O veículo foi destinado à corporação pelo deputado federal Sargento Fahur (PL), a pedido do vereador Pablo da Segurança (Cidadania)

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O prefeito destacou que a entrega representa mais um avanço no processo de fortalecimento da segurança pública do município, iniciado no ano passado. Entre as medidas adotadas estão a criação da Segtran, a renovação da frota e a implantação do armamento da corporação. “Desde o ano passado, estamos trabalhando no fortalecimento da segurança pública, com a substituição de viaturas antigas e menos potentes por veículos mais novos. Esta é a terceira camioneta que entregamos para o policiamento: uma L200, uma Ranger 4×4 e agora uma Trailblazer”, ressaltou Rodolfo.

A entrega da nova Chevrolet Trailblazer também marca o segundo ano consecutivo em que o deputado federal Sargento Fahur destina uma viatura de grande porte à GCM de Apucarana. O parlamentar atendeu a uma solicitação do vereador Pablo da Segurança, apresentada em março deste ano. Ao agradecer o apoio, o prefeito destacou a importância da parceria para ampliar a capacidade operacional da corporação. Mota também lembrou os investimentos em equipamentos, a importação de pistolas Glock 9 mm, uniformes e outros materiais destinados a melhorar as condições de trabalho dos agentes e a qualidade do atendimento à população.

Atuação ampliada

Com quase 50 integrantes, a GCM realiza ações ostensivas e preventivas em diferentes regiões de Apucarana. A corporação também mantém frentes especializadas de atuação, como a Patrulha Maria da Penha, desenvolve atividades de educação para o trânsito e ações preventivas nas escolas municipais, além de prestar apoio à Defesa Civil.

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Durante a entrega da nova viatura, o prefeito destacou especialmente o trabalho dos guardas municipais no atendimento às famílias atingidas pelo temporal de 21 de setembro, quando a corporação também esteve mobilizada nas ações de apoio à população. “Esses investimentos fazem jus ao trabalho dessa grande corporação, que garante mais tranquilidade à população, atuando ao lado das demais forças de segurança, como as polícias Militar e Civil”, concluiu.