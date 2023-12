Prefeitura de Apucarana entrega carro para Hospital da Providência

A Prefeitura de Apucarana repassou nesta sexta-feira (22), ao Hospital da Providência um carro Ford Fiesta. O Programa Elos de Vida presta o apoio necessário às mamães de adolescentes e/ou carentes, contando com o apoio e parceria da Autarquia Municipal de Saúde, através da Escola da Gestante e da Secretaria de Assistência Social.

“Entre tantas outras parcerias que mantemos com o hospital da nossa cidade, estamos cedendo um veículo que vai ser de grande ajuda nos trabalhos que a instituição realiza com idosos e o Programa Elos de Vida”, afirmou o prefeito Junior da Femac, no ato de entrega da chave à diretora geral do Providência, irmã Geovana Ramos.

“Agradeço a sensibilidade do prefeito Junior da Femac, de mais uma vez apoiar nosso hospital. Vamos utilizar esse carro, por exemplo, para realizar as visitas de acompanhamento das pessoas atendidas em nossos projetos sociais como o Elos de Vida e Projeto Social Boa Idade 60+”, informa irmã Geovana.

O Projeto Social Boa Idade 60+ oferta serviços de convivência com tarefas comunitárias e fortalecimento de vínculo para a pessoa idosa.

