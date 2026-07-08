Prefeitura de Apucarana entrega 11 novos veículos para secretarias municipais

A Prefeitura de Apucarana deu mais um passo no processo de modernização da frota municipal ao entregar, nesta terça-feira (08), em evento na Praça Rui Barbosa, 11 novos veículos para as secretarias de Saúde, Educação, Esportes, Cultura e Turismo, e de Gestão Pública. O investimento de R$ 4,34 milhões, viabilizado com recursos de emendas parlamentares e contrapartida do município, amplia a capacidade de atendimento à população e eleva para 62 o número de veículos e equipamentos incorporados à administração em apenas um ano e meio de gestão.

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O ato de entrega do investimento, que contempla ambulâncias, veículos para transporte de pacientes, ônibus escolares, ônibus para atletas e furgões, foi comandando pelo prefeito Rodolfo Mota. Do total de investimento, R$ 3.910.293,02 são provenientes de emendas parlamentares e recursos da União, além de R$ 429.994,00 de contrapartida do município.

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“Estamos entregando hoje 11 veículos, entre ônibus, micro-ônibus, ambulâncias, van e furgões, que passam a reforçar o atendimento em áreas essenciais da administração municipal. Contudo, em apenas um ano e meio de mandato, já viabilizamos 62 novos veículos e equipamentos para as diversas secretarias municipais, em um investimento de cerca de R$ 13 milhões”, informou o prefeito Rodolfo Mota.

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O ato de entrega do investimento, que contempla ambulâncias, veículos para transporte de pacientes, ônibus escolares, ônibus para atletas e furgões, foi comandando pelo prefeito Rodolfo Mota - Foto: Divulgação O ato de entrega do investimento, que contempla ambulâncias, veículos para transporte de pacientes, ônibus escolares, ônibus para atletas e furgões, foi comandando pelo prefeito Rodolfo Mota - Foto: Divulgação

Ele destacou que o resultado ganha ainda mais relevância diante da situação financeira encontrada pela atual administração no início do mandato.



“Assumimos a Prefeitura sem recursos suficientes em caixa para quitar a folha de pagamento dos servidores. Com planejamento, responsabilidade fiscal, controle das despesas e muito trabalho, conseguimos reorganizar as finanças do município, recuperar a capacidade de investimento e transformar recursos em benefícios concretos para a população. Hoje, com a parceria de deputados que representam Apucarana em Curitiba e Brasília, entregamos veículos já pagos, sem deixar dívidas para o município”, comemorou o prefeito.

A Autarquia Municipal de Educação (AME) recebeu quatro novos veículos destinados ao transporte escolar. Entre eles está um micro-ônibus Volkswagen/Neobus, adquirido com recursos viabilizados pela deputada federal Luisa Canziani, no valor de R$ 420.488,46. Também passam a integrar a frota três ônibus rurais escolares viabilizados por meio de recursos destinados pelo deputado federal Beto Preto, sendo R$423,7 mil cada.

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“Os novos veículos vão reforçar o transporte de estudantes, principalmente da zona rural, oferecendo mais conforto, segurança e confiabilidade no deslocamento diário”, disse a professora Ana Paula do Carmo Donato, secretária municipal de Educação.

Já a Secretaria Municipal da Saúde foi contemplada com quatro novos veículos. Entre eles estão um ônibus de 42 lugares destinado ao transporte de pacientes, adquirido com recursos encaminhados pelo deputado estadual Do Carmo e contrapartida do município; uma van do Programa Agora Tem Especialistas, do Governo Federal; e duas ambulâncias, sendo uma também proveniente do Programa Agora Tem Especialistas e outra viabilizada por emenda parlamentar do deputado Do Carmo. Representando o secretário municipal da Saúde, médico Guilherme de Paula, a assessora da diretoria-presidência da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), Nayara Carolina Cazarini Ravelli, afirmou que os novos veículos representam um reforço importante para a rede pública de saúde.

"Esse investimento vai refletir diretamente na qualidade, na segurança e na agilidade dos atendimentos, além de fortalecer o trabalho das nossas equipes e contribuir para salvar vidas. Esses veículos farão a diferença no dia a dia da Secretaria de Saúde e terão impacto positivo para toda a população de Apucarana", destacou.

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A Secretaria Municipal de Esportes recebeu um ônibus de 42 lugares destinado ao transporte de atletas que representam Apucarana em competições oficiais. O veículo foi adquirido com recursos destinados pelo deputado federal Felipe Francischini, somados à contrapartida financeira do município. Ao receber as chaves do novo ônibus, o secretário municipal de Esportes, Bruno Marchi, agradeceu ao vereador Sidnei da Levelimpe pela articulação junto ao deputado que viabilizou os recursos para a aquisição do veículo. Ele também agradeceu ao prefeito Rodolfo Mota pelo apoio constante ao esporte no município.

"Esse ônibus será muito importante para atender a grande demanda de transporte da Secretaria de Esportes. Todos os finais de semana nossas equipes participam de competições em diferentes cidades, exigindo uma logística intensa. Com esse reforço na frota, teremos mais segurança, conforto e melhores condições para transportar nossos atletas, fortalecendo ainda mais o esporte de Apucarana", afirmou.

No evento também foram entregues dois furgões Peugeot Partner, adquiridos com recursos municipais, sendo um para auxiliar nas demandas da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e outro para o Almoxarifado Central do Município.

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Entre as autoridades presentes, esteve a secretária da Mulher e Assuntos da Família, primeira-dama Karine Mota, o vice-prefeito Marcos da Vila Reis, os vereadores Sidnei da Levelimpe e Pablo da Segurança, o presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), Élio Pinto, e a presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aida Assunção, bem como de todo o secretariado municipal.