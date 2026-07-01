Prefeitura de Apucarana empossa 10 novos professores

Com a convocação de 10 profissionais aprovados em concurso público, a Autarquia Municipal de Educação de Apucarana (AME) reforçou nesta quarta-feira (01/07) o quadro de professores das unidades de educação infantil. A cerimônia de assinatura do termo de posse aconteceu no gabinete do prefeito Rodolfo Mota, com a presença do vice-prefeito Marcos da Vila Reis, da secretária municipal de Educação, professora Ana Paula do Carmo Donato, dos vereadores Moisés Tavares e Pablo da Segurança, de diretores dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s), equipe pedagógica da AME e secretários municipais.

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Desde janeiro de 2025, a atual gestão já convocou 80 profissionais de carreira para atuar na rede municipal de ensino, incluindo 20 pedagogos. Os novos professores serão distribuídos conforme a necessidade das unidades de educação infantil do município. Durante o ato, Rodolfo Mota destacou a importância da valorização dos profissionais que atuam na primeira etapa da educação básica e ressaltou o papel dos professores no desenvolvimento das crianças.

“Ser professor é uma missão, é cuidar de pessoas. Vocês vão trabalhar com filhos de outras famílias. E uma coisa que aprendi é que existem momentos na vida que ficam marcados para sempre. Às vezes é um abraço, uma palavra, um cuidado ou uma atenção que a criança recebe e vai levar para o resto da vida. Quando passarem pelo portão de um CMEI, deixem os problemas do lado de fora e entrem com o coração preparado para cuidar, ensinar e acolher. Porque vocês não vão apenas trabalhar com crianças, vocês vão ajudar a construir histórias”, disse o prefeito, lembrando do tempo em que frenquentou a creche, hoje CMEI Domingos Mareze, no Núcleo Habitacional Adriano Correia. “Carrego até hoje as memórias daquele tempo, do cuidado das professoras. Vocês passaram em um concurso concorrido e vão ter o suporte de diretores e equipes pedagógicas altamente qualificadas, peço apenas que cuidem com amor e pratiquem a educação humanizada”, reforçou o prefeito.

Anunciando a prorrogação da validade do concurso por mais dois anos, Rodolfo Mota pontuou que a convocação ocorre em um momento de expansão da estrutura da educação infantil do município. “Apucarana conta atualmente com 25 CMEI’s e possui novos equipamentos em construção, como as unidades do Solo Sagrado e Interlagos. Nos próximos meses, devemos concluir e entregar o CMEI do Jardim Catuaí e temos a previsão de início das obras do CMEI do Parque Bela Vista ainda neste ano. Por isso prorrogamos o concurso, para continuar garantindo profissionais para atender essa expansão”, explicou o prefeito.

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Durante a solenidade, o prefeito citou a professora Maria Júlia dos Santos da Silva de Paula, uma das novas servidoras empossadas, que deixou a função de merendeira na Escola Municipal Plácido de Castro após ser aprovada no concurso. “Ela estudou, conciliou trabalho, família e conseguiu conquistar esse espaço. Vai fazer falta pelo carinho e pelo tempero na escola, mas agora nossos alunos ganham uma professora que vai cuidar e ensinar nessa fase tão importante da vida”, destacou.

Em nome dos colegas empossados, a agora professora Maria Júlia nomeada para atuar no CMEI Alice Pereira de Araújo, no Residencial Sumatra, falou da emoção de assumir uma nova etapa profissional após a aprovação no concurso público. Segundo ela, o principal elemento para atuar na educação é o amor pelo trabalho e o compromisso com as crianças. “O tempero principal de qualquer coisa que nós possamos fazer na vida é o amor. Independente do cargo, precisamos nos doar, dar o melhor. Na educação, principalmente com esses pequenos, precisamos amar o que fazemos, porque deixamos a nossa casa, a nossa família, para cuidar da família de outras pessoas”, afirmou.

A profissional também relatou a emoção de deixar a função de merendeira para assumir a sala de aula. “É um momento de superação. São sonhos que eu já tinha dado como esquecidos, mas corri atrás, graças às pessoas que estavam ao meu lado, que me incentivaram e me ajudaram nessa caminhada”, afirmou.

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Com experiência de 12 anos como diretora de unidade de educação infantil, a secretária municipal de Educação de Apucarana, professora Ana Paula do Carmo Donato, também destacou a importância da educação infantil no desenvolvimento das crianças. “Eu tenho um amor muito grande pela educação infantil. É nesse espaço que as mães deixam seus filhos, muitas vezes ainda bebês, e por isso precisamos ter um amor além, porque são crianças pequenas que ainda estão aprendendo a se comunicar e que precisam de um maior acolhimento e cuidado”, afirmou Ana Paula, orientando os novos professores a levarem dedicação e carinho para as unidades. “Deixem o melhor de vocês por onde vocês passarem. Nossas crianças merecem. Desejo muito sucesso nessa caminhada com os pequenos e sei o quanto é gratificante fazer parte desse processo”, declarou.