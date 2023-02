Prefeitura de Apucarana e Sesc viabilizam formação cidadã a jovens

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A aula inaugural foi realizada na manhã desta segunda

Cento e cinquenta alunos oriundos da rede pública de ensino iniciaram nesta segunda-feira (27/02) atividades de contraturno através de programas de formação cidadã viabilizados gratuitamente pela Prefeitura de Apucarana e o Serviço Social do Comércio (Sesc). Com 40 estudantes matriculados, com idades entre 10 e 14 anos, o Programa Jovem Cidadão teve aula inaugural na parte da manhã. Com 110 jovens, o Programa Pré-Aprendiz, direcionado a alunos com idades entre 14 e 18 anos, foi aberto oficialmente na parte da tarde, na sede do Sesc Apucarana, em evento que contou com a participação do prefeito Júnior da Femac.

continua após publicidade .

Ao longo do ano, com atividades duas vezes por semana, os aprendizes irão ter acesso a atividades de contraturno na área de letramento, raciocínio lógico, introdução à informática, cidadania e iniciação esportiva. O prefeito frisou que este é o sexto ano da parceria, que já beneficiou cerca de 650 jovens. “Desenvolvemos vários programas de qualificação dentro da Secretaria da Indústria, Comércio e Emprego e estes que iniciam hoje contribuem para que nossos jovens entrem mais preparados no mundo do trabalho”, pontuou o prefeito Júnior da Femac.

O gerente-executivo do Sesc Apucarana, Ronaldo Romani Ficagno, enalteceu a parceria da prefeitura. Segundo ele, trata-se de “um vínculo de sucesso que se fortalece a cada ano”. “Nada disto seria possível sem a força da prefeitura. Através destes cursos levamos atividades de contraturno escolar de modo que ao fim de cada ano todos estes jovens possam saiar melhor formados do que ingressaram”, enfatizou Ficagno.

continua após publicidade .

Presente na aula inaugural, o vice-prefeito Paulo Sérgio Vital parabenizou aos jovens pela busca de novos conhecimentos. “Destaco a coragem que cada um aqui teve de sair da frente das telas do smartphone, da televisão, do computador, para estarem neste curso que vai capacitá-los para o mundo do trabalho, cada vez mais competitivo. Com certeza todos saem na frente e terão melhores oportunidades”, assinalou Vital.

Prestigiaram ainda a aula inaugural dos cursos de formação o presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), Wanderlei Faganello, a assistente técnica do Núcleo Regional de Educação do Governo do Paraná (NRE), professora Patrícia Cristina Marchi, que no ato representou o chefe do NRE, professor Vladimir Barbosa da Silva, o secretário Municipal da Indústria, Comércio e Indústria, Edison Peres Estrope, acompanhado do superintendente Adan Lenharo e dos gestores do Centro de Qualificação Total, Miguel Luis Vilas Boas (diretor) e Dorival Miguel da Silva (coordenador), a presidente da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Apucarana (Cmeg), Sueli Carmona Dias, o gerente-executivo do Senac Apucarana, Lucas Salvalaggio da Silva, e o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Reinaldo de Andrade, cuja corporação participa das atividades do Programa Jovem Cidadão.

Siga o TNOnline no Google News