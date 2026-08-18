Prefeitura de Apucarana e Defesa Civil orientam população sobre temporais

Saiba como receber alertas via SMS e como agir diante de queda de árvores, problemas na rede elétrica ou risco à vida

Com a previsão de um El Niño forte no segundo semestre e início de 2027, a Prefeitura de Apucarana, por meio da Defesa Civil, divulgou nesta terça-feira (18) um guia prático para orientar a população sobre como agir e quem acionar em casos de chuvas fortes e temporais no município. A iniciativa tem como foco central a segurança dos moradores, detalhando contatos de emergência específicos para cada tipo de ocorrência.

-LEIA MAIS: Polo da UAB de Apucarana oferta vagas para Especialização em Docência da Educação Infantil

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em comunicado emitido para a comunidade, o órgão municipal ressaltou as prioridades durante os períodos de instabilidade climática.

Para garantir a rapidez no atendimento e evitar acidentes mais graves, as autoridades dividiram as orientações de acordo com a situação enfrentada pela população:

Risco à vida: Em situações extremas, a orientação é ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros através do número 193.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Árvores caídas sobre a fiação elétrica: O morador deve acionar a Copel pelo telefone 0800 51 00 116 e não se aproximar do local sob nenhuma hipótese.

Árvores caídas em vias públicas: O contato deve ser feito pelo número 199 (Defesa Civil, atendimento 24 horas) ou 193 (Corpo de Bombeiros), caso a queda represente perigo à vida.

Além dos contatos de emergência, a Defesa Civil está incentivando o cadastro no sistema de alertas meteorológicos. O serviço é gratuito e, para ativá-lo, basta enviar um SMS com o número do CEP da residência para 40199.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outra medida preventiva de grande impacto destacada na campanha é a destinação correta dos resíduos sólidos. As autoridades alertam para que a população não jogue lixo em vias públicas, terrenos baldios ou bocas de lobo, a fim de evitar o entupimento das galerias pluviais e consequentes alagamentos.

A recomendação final da prefeitura é para que a comunidade “faça a sua parte na prevenção” e dissemine as orientações repassando o conteúdo informativo para amigos, familiares e vizinhos.

EL NIÑO

O El Niño, que influencia diretamente o clima global, começou a atuar em junho no Oceano Pacífico Equatorial. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há possibilidade de formação de um 'Super El Niño', um dos mais intensos das últimas décadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o Simepar, o fenômeno deve aumentar o volume de chuvas no Paraná e também provocar mais tempestades fortes até o início de 2027. Desde começo do El Niño, o estado já teve registros de estragos devido à ocorrência de tornados, vendavais e queda intensa de granizo em várias regiões.









CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



