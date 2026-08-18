Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
EL NIÑO

Prefeitura de Apucarana e Defesa Civil orientam população sobre temporais

Saiba como receber alertas via SMS e como agir diante de queda de árvores, problemas na rede elétrica ou risco à vida

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Prefeitura de Apucarana e Defesa Civil orientam população sobre temporais
Autor Defesa Civil de Apucarana: mobilização para os efeitos do El Niño - Foto: Divulgação

Com a previsão de um El Niño forte no segundo semestre e início de 2027, a Prefeitura de Apucarana, por meio da Defesa Civil, divulgou nesta terça-feira (18) um guia prático para orientar a população sobre como agir e quem acionar em casos de chuvas fortes e temporais no município. A iniciativa tem como foco central a segurança dos moradores, detalhando contatos de emergência específicos para cada tipo de ocorrência.

-LEIA MAIS: Polo da UAB de Apucarana oferta vagas para Especialização em Docência da Educação Infantil

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em comunicado emitido para a comunidade, o órgão municipal ressaltou as prioridades durante os períodos de instabilidade climática.

Para garantir a rapidez no atendimento e evitar acidentes mais graves, as autoridades dividiram as orientações de acordo com a situação enfrentada pela população:

Risco à vida: Em situações extremas, a orientação é ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros através do número 193.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Árvores caídas sobre a fiação elétrica: O morador deve acionar a Copel pelo telefone 0800 51 00 116 e não se aproximar do local sob nenhuma hipótese.

Árvores caídas em vias públicas: O contato deve ser feito pelo número 199 (Defesa Civil, atendimento 24 horas) ou 193 (Corpo de Bombeiros), caso a queda represente perigo à vida.

Além dos contatos de emergência, a Defesa Civil está incentivando o cadastro no sistema de alertas meteorológicos. O serviço é gratuito e, para ativá-lo, basta enviar um SMS com o número do CEP da residência para 40199.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outra medida preventiva de grande impacto destacada na campanha é a destinação correta dos resíduos sólidos. As autoridades alertam para que a população não jogue lixo em vias públicas, terrenos baldios ou bocas de lobo, a fim de evitar o entupimento das galerias pluviais e consequentes alagamentos.

A recomendação final da prefeitura é para que a comunidade “faça a sua parte na prevenção” e dissemine as orientações repassando o conteúdo informativo para amigos, familiares e vizinhos.

EL NIÑO

O El Niño, que influencia diretamente o clima global, começou a atuar em junho no Oceano Pacífico Equatorial. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há possibilidade de formação de um 'Super El Niño', um dos mais intensos das últimas décadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o Simepar, o fenômeno deve aumentar o volume de chuvas no Paraná e também provocar mais tempestades fortes até o início de 2027. Desde começo do El Niño, o estado já teve registros de estragos devido à ocorrência de tornados, vendavais e queda intensa de granizo em várias regiões.


Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Prefeitura de Apucarana (@prefapucarana)


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana Defesa Civil El Niño Emergência segurança temporais
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV