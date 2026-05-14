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EXPOAGRI 2026

Prefeitura de Apucarana e Colégio Agrícola confirmam realização da Expoagri

Evento foi garantido após encontro entre o prefeito Rodolfo Mota e lideranças da educação estadual

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.05.2026, 10:44:09 Editado em 14.05.2026, 10:44:05
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Prefeitura de Apucarana e Colégio Agrícola confirmam realização da Expoagri
Autor O prefeito reafirmou o apoio do Município para a realização neste ano da tradicional Expoagri - Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

O prefeito Rodolfo Mota recebeu nesta quarta-feira (13/05), no gabinete municipal, a direção do Colégio Estadual Agrícola Manoel Ribas e a chefia do Núcleo Regional de Educação de Apucarana (NRE). Além de outras parcerias que serão desenvolvidas ao longo do ano, o prefeito reafirmou o apoio do Município para a realização neste ano da tradicional Exposição Agropecuária (Expoagri), organizada pela instituição de ensino estadual.

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Participaram da reunião a diretora-geral da instituição, professora Rosiney Pimenta, acompanhada pelo professor Anderson Belini, professor Vladimir Barbosa da Silva, chefe do Núcleo Regional de Educação, acompanhado da Assistente Técnica, Patrícia Cristina Marchi, a assessora Mariana Barreto, representando o vereador Moisés Tavares, o secretário municipal da Agricultura, Wendel Metta, e outros membros da instituição de ensino técnico. “O Colégio Agrícola é uma instituição muito importante para a nossa cidade, faz parte da nossa história. Aqui, os jovens são preparados, aprendem a trabalhar e constroem uma profissão. Por isso, reafirmamos nosso compromisso e a parceria com a instituição, valorizando esse trabalho tão importante para o futuro de Apucarana”, destacou o prefeito Rodolfo Mota.

Dentro de alguns dias serão divulgadas novidades sobre a exposição, que é a maior do Vale do Ivaí na área de ensino, pesquisa e promoção da cultura rural. “A gente vai dar mais detalhes, mas a edição deste ano está confirmada, mais uma vez com o apoio da Prefeitura de Apucarana”, disse o prefeito.

A diretora-geral do colégio, professora Rosy, destacou a importância de poder contar, mais um ano, com o apoio da prefeitura. “Uma parceria que deu muito certo e elevou ainda mais a qualidade da Expoagri, enaltecendo o Colégio Agrícola e valorizando os nossos alunos. Só temos a agradecer por esse apoio na realização da exposição, que deve acontecer em agosto”, afirmou a diretora.

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O chefe do Núcleo Regional de Educação, professor Vladimir Barbosa da Silva, classifica a parceria entre e Estado e Município na realização da Expoagri, como a demonstração prática da força da Educação. “Estado, município e instituições de ensino unidos, com o mesmo propósito, garantindo oportunidades e um futuro melhor para os nossos jovens. Seguiremos fortalecendo essa parceria e apoiando iniciativas que valorizam a formação dos nossos alunos”, destacou Silva.

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Colégio Agrícola DESENVOLVIMENTO REGIONAL EDUCAÇÃO exposição agropecuária Juventude e Formação parceria municipal
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