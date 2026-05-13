Prefeitura de Apucarana divulga resultado preliminar da segunda fase do Bolsa Atleta

A Prefeitura de Apucarana (PR) publicou nesta terça-feira (12) o resultado preliminar da nova seleção do programa Bolsa Atleta Municipal, que pelo segundo ano consecutivo garante auxílio financeiro para jovens esportistas do município. Nesta etapa, serão oferecidas 60 bolsas de R$ 600 mensais, pelo período de um ano, destinadas a atletas de 13 modalidades esportivas. O benefício permite que os atletas intensifiquem os treinamentos, participem de competições e melhorem o desempenho esportivo.

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O prefeito Rodolfo Mota destacou que o programa representa uma política pública inédita em Apucarana, criada para ter continuidade e se consolidar a cada nova etapa. “Na primeira edição atendemos quase 50 atletas e agora avançamos para 60 bolsas. Os resultados colhidos até aqui são excelentes, com nossos jovens ganhando protagonismo e melhorando o desempenho”, salientou.

Rodolfo Mota afirmou que a bolsa será concedida pelo período de 12 meses, com recursos repassados pela Prefeitura por meio do Fundo Municipal de Esportes de Apucarana (FMDEA). “Muitos bolsistas já conquistaram títulos importantes, levando o nome de Apucarana para competições no Paraná e em todo o Brasil. O programa permite que os atletas foquem na evolução técnica e sigam no caminho do esporte de alto rendimento”, frisou. O investimento total nesta etapa é de R$ 432 mil.

O secretário municipal de Esportes, Bruno Marchi, explicou que foram contempladas 13 modalidades esportivas, nas categorias femininas e masculinas: atletismo, badminton, basquetebol, futebol de campo, futsal, ginástica, handebol, jiu-jitsu, karatê, kung fu, tênis de mesa, voleibol e vôlei de praia.

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Segundo o secretário, a avaliação foi realizada com base em critérios técnicos, considerando participação em Jogos Escolares, campeonatos estaduais, nacionais e internacionais, além de convocações para seleções municipais. “O processo seletivo também analisou documentos obrigatórios, vínculo do atleta com o município, frequência escolar e participação em projetos esportivos e competições oficiais representando Apucarana”, completou.

O prazo para apresentação de recursos segue até terça-feira (19/05), diretamente no Centro da Juventude. A divulgação da lista final está prevista para o dia 25 de maio e o pagamento da primeira parcela será realizado em 20 de junho.