INCENTIVO AO ESPORTE

Prefeitura de Apucarana divulga resultado final da segunda edição do Programa Bolsa Atleta

Confira os nomes dos representantes selecionados

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 10:21:10 Editado em 28.05.2026, 10:21:05
Autor Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, divulgou o resultado final dos 53 contemplados na segunda edição do Programa Bolsa Atleta. O edital nº 019/2026 foi publicado ontem (26/05) no Diário Oficial do Município.

Instituído no ano passado, o Programa Bolsa Atleta tem como objetivo incentivar a prática esportiva de formação e rendimento, apoiando atletas que representam o município em competições oficiais. Na primeira edição, 42 jovens esportistas, com idades entre 10 e 17 anos, foram beneficiados com bolsas mensais de R$ 600.

O prefeito Rodolfo Mota destacou os resultados positivos alcançados pelo programa e anunciou a ampliação do número de bolsas nesta segunda edição.

“Os resultados colhidos até aqui são excelentes. Muitos dos nossos bolsistas já conquistaram títulos importantes, levando o nome de Apucarana para todo o Paraná e o Brasil. Em 2026, o Bolsa Atleta vai beneficiar 53 esportistas, de 13 modalidades, com bolsas mensais de R$ 600,00, por um período de 12 meses”, afirmou.

De acordo com o secretário municipal de Esportes, Bruno Marchi, a seleção dos contemplados seguiu critérios técnicos e de desempenho esportivo.

“A escolha dos atletas considerou a participação em Jogos Escolares, campeonatos estaduais, nacionais e internacionais, além de convocações para seleções municipais. Também foram analisados documentos obrigatórios, vínculo com o município e a frequência escolar”, explicou.

Atletas contemplados no Programa Bolsa Atleta 2026

Atletismo Feminino:

Madelaine Gomes da Silva; Vitória Fernanda Siqueira Proença; Andrelize Vitória Pereira da Cruz; Gabrielly Eduarda dos Santos de Souza; Nathaly Ramos Monteiro.

Atletismo Masculino:

Yohan Gabriel Brandino de Oliveira; Adryan Gomes da Silva; Rômulo Ramos Monteiro; Pedro Henrique Rodrigues Bosso; Nathan Augusto Almeida Gerin.

Badminton Feminino:

Lya Namba.

Badminton Masculino:

Pedro Lorenzo Guill.

Basquetebol Feminino:

Thais Gabriele Silva; Sara Mazurok Damaceno; Caroline Choma.

Basquetebol Masculino:

João Augusto Marson Dunis; Cleber Alan do Nascimento; João Pedro Faret.

Futebol de Campo Masculino:

Lucas Mikael Araújo.

Futsal Feminino:

Lívia Baldini Cordeiro.

Futsal Masculino:

Caio Lucas Ramos David; Matheus Bernardino Polymante.

Ginástica:

Beatriz Cambarotto do Nascimento; Marinia Machado Mendes; Rafaela Beatriz da Silva; Maria Luiza Reis Carrilho.

Handebol Feminino:

Isadora Marochi Bonfim; Nayane Matichen da Silva; Kawanny Gabrielly Oliveira da Cruz.

Handebol Masculino:

Arthur Fellipe Sagati Ventrilho da Costa; Thiago Henrique Boaventura da Silva Ferreira; Luan Gustavo Souza de Lima.

Jiu-Jitsu Feminino:

Pietra Gabrielli Tomadon Rochinski.

Jiu-Jitsu Masculino:

Victor Hugo França da Silva.

Karatê Masculino:

Gabriel da Silva Motta; Nycolas Gabriel da Silva Pinheiro; Leonardo Corrêa Sebastião.

Karatê Feminino:

Mariana dos Santos de Lara; Ana Beatriz Ferreira Fernandes; Aynara Balan Penayo Maldonado.

Kung-Fu Feminino:

Kemilly Karolinny da Silva do Nascimento; Emanuelly Senko.

Kung-Fu Masculino:

Kawan dos Santos Rodrigues Nunes; João Lucas dos Santos.

Tênis de Mesa Feminino:

Laura Konig Maroz.

Tênis de Mesa Masculino:

Eduardo Komatsu Miyatake.

Voleibol Feminino:

Bianca Afonso Neto; Yasmin Melo Gonçalves de Abreu; Mayra Gabriely Fortes.

Voleibol Masculino:

João Eduardo Pires.

Vôlei de Praia Feminino:

Izadora Bianca Soares; Millena Vitória Lázaro Stresser.

Vôlei de Praia Masculino:

Brayan Miguel Bulek Olandine.

