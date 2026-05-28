Prefeitura de Apucarana divulga resultado final da segunda edição do Programa Bolsa Atleta
Confira os nomes dos representantes selecionados
A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, divulgou o resultado final dos 53 contemplados na segunda edição do Programa Bolsa Atleta. O edital nº 019/2026 foi publicado ontem (26/05) no Diário Oficial do Município.
Instituído no ano passado, o Programa Bolsa Atleta tem como objetivo incentivar a prática esportiva de formação e rendimento, apoiando atletas que representam o município em competições oficiais. Na primeira edição, 42 jovens esportistas, com idades entre 10 e 17 anos, foram beneficiados com bolsas mensais de R$ 600.
O prefeito Rodolfo Mota destacou os resultados positivos alcançados pelo programa e anunciou a ampliação do número de bolsas nesta segunda edição.
“Os resultados colhidos até aqui são excelentes. Muitos dos nossos bolsistas já conquistaram títulos importantes, levando o nome de Apucarana para todo o Paraná e o Brasil. Em 2026, o Bolsa Atleta vai beneficiar 53 esportistas, de 13 modalidades, com bolsas mensais de R$ 600,00, por um período de 12 meses”, afirmou.
De acordo com o secretário municipal de Esportes, Bruno Marchi, a seleção dos contemplados seguiu critérios técnicos e de desempenho esportivo.
“A escolha dos atletas considerou a participação em Jogos Escolares, campeonatos estaduais, nacionais e internacionais, além de convocações para seleções municipais. Também foram analisados documentos obrigatórios, vínculo com o município e a frequência escolar”, explicou.
Atletas contemplados no Programa Bolsa Atleta 2026
Atletismo Feminino:
Madelaine Gomes da Silva; Vitória Fernanda Siqueira Proença; Andrelize Vitória Pereira da Cruz; Gabrielly Eduarda dos Santos de Souza; Nathaly Ramos Monteiro.
Atletismo Masculino:
Yohan Gabriel Brandino de Oliveira; Adryan Gomes da Silva; Rômulo Ramos Monteiro; Pedro Henrique Rodrigues Bosso; Nathan Augusto Almeida Gerin.
Badminton Feminino:
Lya Namba.
Badminton Masculino:
Pedro Lorenzo Guill.
Basquetebol Feminino:
Thais Gabriele Silva; Sara Mazurok Damaceno; Caroline Choma.
Basquetebol Masculino:
João Augusto Marson Dunis; Cleber Alan do Nascimento; João Pedro Faret.
Futebol de Campo Masculino:
Lucas Mikael Araújo.
Futsal Feminino:
Lívia Baldini Cordeiro.
Futsal Masculino:
Caio Lucas Ramos David; Matheus Bernardino Polymante.
Ginástica:
Beatriz Cambarotto do Nascimento; Marinia Machado Mendes; Rafaela Beatriz da Silva; Maria Luiza Reis Carrilho.
Handebol Feminino:
Isadora Marochi Bonfim; Nayane Matichen da Silva; Kawanny Gabrielly Oliveira da Cruz.
Handebol Masculino:
Arthur Fellipe Sagati Ventrilho da Costa; Thiago Henrique Boaventura da Silva Ferreira; Luan Gustavo Souza de Lima.
Jiu-Jitsu Feminino:
Pietra Gabrielli Tomadon Rochinski.
Jiu-Jitsu Masculino:
Victor Hugo França da Silva.
Karatê Masculino:
Gabriel da Silva Motta; Nycolas Gabriel da Silva Pinheiro; Leonardo Corrêa Sebastião.
Karatê Feminino:
Mariana dos Santos de Lara; Ana Beatriz Ferreira Fernandes; Aynara Balan Penayo Maldonado.
Kung-Fu Feminino:
Kemilly Karolinny da Silva do Nascimento; Emanuelly Senko.
Kung-Fu Masculino:
Kawan dos Santos Rodrigues Nunes; João Lucas dos Santos.
Tênis de Mesa Feminino:
Laura Konig Maroz.
Tênis de Mesa Masculino:
Eduardo Komatsu Miyatake.
Voleibol Feminino:
Bianca Afonso Neto; Yasmin Melo Gonçalves de Abreu; Mayra Gabriely Fortes.
Voleibol Masculino:
João Eduardo Pires.
Vôlei de Praia Feminino:
Izadora Bianca Soares; Millena Vitória Lázaro Stresser.
Vôlei de Praia Masculino:
Brayan Miguel Bulek Olandine.