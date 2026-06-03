Prefeitura de Apucarana divulga ganhadores de maio da campanha IPTU Bom Pagador; confira
Quem pagou à vista concorre a todos os sorteios até o final do ano e, quem parcelou, deve manter cada vencimento dentro do prazo para estar apto
A Prefeitura de Apucarana divulgou nesta quarta-feira (03/06) os ganhadores do mês de maio da campanha, premiando mais cinco contribuintes com R$ 1 mil. Quem pagou à vista concorre a todos os sorteios até o final do ano e, quem parcelou, deve manter cada vencimento dentro do prazo para estar apto a concorrer.
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Veja os contemplados deste mês da Campanha IPTU Bom Pagador
- Ney Antônio de Araújo (Colônia de Novos Produtores)
- Maria Aparecida Otero (Jardim Trabalhista)
- José Leopoldo de Souza (Jardim Vale do Sol)
- Luiz Pedroso da Fonseca (Jardim Trabalhista)
- Claudenir Aparecido Perin (Jardim Colonial).
Os prêmios serão pagos via Pix ou depósito em conta corrente. O prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) afirma que todos ganham com a pontualidade no pagamento do imposto. “Os recursos arrecadados com o IPTU retornam à população na forma de obras e avanços nos serviços públicos, em áreas como saúde e educação. Além disso, o programa oferece mensalmente aos contribuintes a chance de ganhar prêmios”, enfatizou.
O secretário municipal da Fazenda, professor Rogério Ribeiro, reforça que participam dos sorteios tanto os contribuintes que pagaram o IPTU em cota única quanto aqueles que optaram pelo parcelamento. “Eventuais atrasos, mesmo de um único dia em parcelas anteriores, rompem a cadeia de pontualidade exigida e impedem o contribuinte de concorrer”, esclareceu.
O superintendente municipal de Tributação, Receita e Fiscalização, Luís Carlos Fukumoto, a apuração dos ganhadores utiliza os números sorteados pela Loteria Federal e verifica se o contribuinte atende a todos os requisitos de participação. Quando o número inicialmente sorteado não corresponde a um participante apto, o sistema busca, de forma alternada, os números imediatamente superiores ou inferiores até localizar um contribuinte que esteja em situação regular.
Fukumoto explica que o processo de localização dos contemplados também revelou a importância de manter os dados cadastrais regularizados junto ao município, com o endereço, telefone e o nome do proprietário atualizado. “Dos cinco ganhadores deste sorteio, apenas três possuíam informações de contato atualizadas. Nos outros dois casos, foi necessário realizar visitas aos imóveis para localizar os responsáveis e reunir a documentação necessária para a liberação dos prêmios”, pontuou, acrescentando que há casos que, além do telefone desatualizado.
52 prêmios até o final do ano
A campanha distribuirá 52 prêmios ao longo de 2026. No primeiro sorteio, realizado em março, foi entregue um carro zero-quilômetro avaliado em R$ 76,5 mil. Além do carro, serão concedidos 50 prêmios de R$ 1 mil nos sorteios mensais e uma moto zero quilômetro no encerramento da campanha, no final de dezembro.