Prefeitura de Apucarana divulga ganhadores de maio da campanha IPTU Bom Pagador; confira

A Prefeitura de Apucarana divulgou nesta quarta-feira (03/06) os ganhadores do mês de maio da campanha, premiando mais cinco contribuintes com R$ 1 mil. Quem pagou à vista concorre a todos os sorteios até o final do ano e, quem parcelou, deve manter cada vencimento dentro do prazo para estar apto a concorrer.

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Veja os contemplados deste mês da Campanha IPTU Bom Pagador

Ney Antônio de Araújo (Colônia de Novos Produtores)

Maria Aparecida Otero (Jardim Trabalhista)

José Leopoldo de Souza (Jardim Vale do Sol)

Luiz Pedroso da Fonseca (Jardim Trabalhista)

Claudenir Aparecido Perin (Jardim Colonial).

Os prêmios serão pagos via Pix ou depósito em conta corrente. O prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) afirma que todos ganham com a pontualidade no pagamento do imposto. “Os recursos arrecadados com o IPTU retornam à população na forma de obras e avanços nos serviços públicos, em áreas como saúde e educação. Além disso, o programa oferece mensalmente aos contribuintes a chance de ganhar prêmios”, enfatizou.

O secretário municipal da Fazenda, professor Rogério Ribeiro, reforça que participam dos sorteios tanto os contribuintes que pagaram o IPTU em cota única quanto aqueles que optaram pelo parcelamento. “Eventuais atrasos, mesmo de um único dia em parcelas anteriores, rompem a cadeia de pontualidade exigida e impedem o contribuinte de concorrer”, esclareceu.

O superintendente municipal de Tributação, Receita e Fiscalização, Luís Carlos Fukumoto, a apuração dos ganhadores utiliza os números sorteados pela Loteria Federal e verifica se o contribuinte atende a todos os requisitos de participação. Quando o número inicialmente sorteado não corresponde a um participante apto, o sistema busca, de forma alternada, os números imediatamente superiores ou inferiores até localizar um contribuinte que esteja em situação regular.

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Fukumoto explica que o processo de localização dos contemplados também revelou a importância de manter os dados cadastrais regularizados junto ao município, com o endereço, telefone e o nome do proprietário atualizado. “Dos cinco ganhadores deste sorteio, apenas três possuíam informações de contato atualizadas. Nos outros dois casos, foi necessário realizar visitas aos imóveis para localizar os responsáveis e reunir a documentação necessária para a liberação dos prêmios”, pontuou, acrescentando que há casos que, além do telefone desatualizado.

52 prêmios até o final do ano

A campanha distribuirá 52 prêmios ao longo de 2026. No primeiro sorteio, realizado em março, foi entregue um carro zero-quilômetro avaliado em R$ 76,5 mil. Além do carro, serão concedidos 50 prêmios de R$ 1 mil nos sorteios mensais e uma moto zero quilômetro no encerramento da campanha, no final de dezembro.