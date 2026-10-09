Prefeitura de Apucarana distribui doces e livros de colorir para crianças

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Educação (AME), encerrou nesta sexta-feira (09/10) a programação da Semana da Criança com a entrega simbólica de doces, guloseimas e livros de colorir para mais de 13 mil alunos da rede municipal de ensino. O prefeito Rodolfo Mota, acompanhado da secretária municipal de Educação, professora Ana Paula do Carmo Donato, participou de visitas a escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), levando uma mensagem de carinho aos estudantes. A ação também contemplou os alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Apucarana.

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“Mais do que entregar esses presentes, é uma alegria poder receber o carinho dos alunos e proporcionar esse momento com kits preparados com muito carinho pela nossa equipe. No final, o que realmente faz a diferença é esse contato, o abraço e a oportunidade de estar junto do futuro da nossa cidade, que são as crianças”, afirmou o prefeito Rodolfo Mota. Ele também ressaltou que cada real investido na aquisição dos mais de 13 mil kits de doces e livros vale a pena, porque o investimento vai além do valor financeiro: representa cuidado com as crianças.

O roteiro de visitas começou pela Escola Municipal Padre Antônio Vieira, no distrito de Correia de Freitas, e seguiu pelo CMEI Miguel Moreno, no distrito de Vila Reis; pela Escola Municipal Dr. Osvaldo Santos Lima, no Jardim Alvorada; pela Apae; e pelo CMEI Jonas Pires, no Residencial Garcia. Ao todo, os estudantes das 35 escolas e dos 25 CMEIs receberam kits com pipoca doce, paçoquinha, pingo de leite, balas mastigáveis, chocolates recheados, bala de goma, creme de avelã, bombom e pirulitos, em diferentes sabores e apresentações. Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura também entregou um livro de colorir no estilo Bobbie Goods, intitulado CapyVibe.

A secretária municipal de Educação, professora Ana Paula do Carmo Donato, destacou que a iniciativa integra um período de conquistas para a educação de Apucarana. Neste ano, o município celebra os 25 anos do Programa Municipal de Educação em Tempo Integral e o resultado de 7,4 nos anos iniciais do Ensino Fundamental no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025, que colocou Apucarana na primeira posição entre os municípios paranaenses de médio porte, com população entre 100 mil e 200 mil habitantes.

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“Temos muitos motivos para celebrar a Educação em Apucarana, mas nada supera o valor do aluno. As crianças são uma das maiores riquezas de uma sociedade e representam o futuro. Por isso, devem ser cuidadas e educadas todos os dias para que alcancem seus objetivos, contribuindo para uma sociedade cada vez melhor. Nossa rede educacional tem crianças de vários perfis, por isso é uma alegria muito grande poder entregar este kit, pois para muitas delas será o único presente que irão receber neste Dia das Crianças”, afirmou a secretária.

Na Apae de Apucarana, a entrega teve um significado ainda mais especial em razão dos prejuízos provocados pela tempestade de 21 de setembro. A diretora da instituição, professora Izabel Ortega, agradeceu ao prefeito Rodolfo Mota e à secretária municipal de Educação, professora Ana Paula, por lembrarem da escola de educação especial.

“Nossa instituição também foi bastante atingida pela tempestade do dia 21 de setembro, que causou muitos prejuízos. Diante deste cenário, não teríamos condições de comprar doce algum neste Dia das Crianças. Por isso, esse gesto de carinho tem um significado ainda maior para nós. Ficamos muito felizes por saber que a Apae faz parte desse olhar de cuidado com as crianças do nosso município. Muito obrigada por não se esquecerem de nós e por proporcionarem esse momento aos nossos alunos”, disse a diretora, pedindo uma salva de palmas para as autoridades municipais.