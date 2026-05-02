Prefeitura de Apucarana desobstrui pista após queda de árvore na estrada para Rio Bom

A Prefeitura de Apucarana (PR) desobstruiu, na noite deste sábado (2), a Estrada Sebastião Piassa, rodovia que liga o município a Rio Bom, após a queda de uma árvore de grande porte bloquear totalmente a pista. O incidente foi registrado na altura do quilômetro 1, nas proximidades da empresa Sabão Alpes, em decorrência de uma forte ventania acompanhada de chuva que atingiu a região.

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O trabalho de liberação da via ocorreu por meio de uma ação conjunta rápida. "Foi um trabalho em conjunto com os agentes de trânsito, a Secretaria de Serviços Públicos e os moradores da região, os produtores rurais que passaram e nos ajudaram muito", disse o secretário de Serviços Públicos de Apucarana, Wendel Metta. O Corpo de Bombeiros e a Copel também foram acionados para o atendimento da ocorrência, uma vez que o peso da árvore rompeu a fiação elétrica da via, gerando risco por conta do possível envolvimento de cabos de alta tensão.

A agilidade na limpeza da estrada era uma prioridade devido ao aumento significativo no fluxo de veículos neste final de semana. Muitos moradores de Apucarana e cidades vizinhas estão utilizando a rodovia para se deslocar até Rio Bom, que celebra seus 62 anos de emancipação política com uma festa tradicional. A programação do evento atrai um grande público, especialmente para o show da dupla sertaneja João Nelore & Texano, atração principal da noite de sábado. Após a remoção dos galhos e a liberação da pista pelas equipes da prefeitura, o trânsito, que operava com lentidão, voltou a fluir normalmente e com segurança.