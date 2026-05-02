TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
TRÂNSITO NORMALIZADO

Prefeitura de Apucarana desobstrui pista após queda de árvore na estrada para Rio Bom

Liberação foi resultado de um trabalho entre a Prefeitura, os agentes de trânsito e produtores rurais; Corpo de Bombeiros e a Copel foram acionados

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.05.2026, 19:46:20 Editado em 02.05.2026, 19:46:15
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Prefeitura de Apucarana desobstrui pista após queda de árvore na estrada para Rio Bom
Autor Árvores estava bloqueando a Estrada Sebastião Piassa - Foto: Reprodução via WhatsApp

A Prefeitura de Apucarana (PR) desobstruiu, na noite deste sábado (2), a Estrada Sebastião Piassa, rodovia que liga o município a Rio Bom, após a queda de uma árvore de grande porte bloquear totalmente a pista. O incidente foi registrado na altura do quilômetro 1, nas proximidades da empresa Sabão Alpes, em decorrência de uma forte ventania acompanhada de chuva que atingiu a região.

LEIA MAIS: Tráfego de veículos é liberado na Ponte de Guaratuba neste sábado (02)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O trabalho de liberação da via ocorreu por meio de uma ação conjunta rápida. "Foi um trabalho em conjunto com os agentes de trânsito, a Secretaria de Serviços Públicos e os moradores da região, os produtores rurais que passaram e nos ajudaram muito", disse o secretário de Serviços Públicos de Apucarana, Wendel Metta. O Corpo de Bombeiros e a Copel também foram acionados para o atendimento da ocorrência, uma vez que o peso da árvore rompeu a fiação elétrica da via, gerando risco por conta do possível envolvimento de cabos de alta tensão.

A agilidade na limpeza da estrada era uma prioridade devido ao aumento significativo no fluxo de veículos neste final de semana. Muitos moradores de Apucarana e cidades vizinhas estão utilizando a rodovia para se deslocar até Rio Bom, que celebra seus 62 anos de emancipação política com uma festa tradicional. A programação do evento atrai um grande público, especialmente para o show da dupla sertaneja João Nelore & Texano, atração principal da noite de sábado. Após a remoção dos galhos e a liberação da pista pelas equipes da prefeitura, o trânsito, que operava com lentidão, voltou a fluir normalmente e com segurança.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Ação conjunta prefeitura Apucarana Desobstrução de vias Eventos em Rio Bom Rodovia Sebastião Piassa transito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV