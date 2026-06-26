Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
COPA DO MUNDO 2026

Prefeitura de Apucarana decreta ponto facultativo na tarde de segunda-feira para jogo do Brasil na Copa do Mundo

Expediente será mantido das 8h às 13h, sem intervalo para almoço; serviços essenciais seguem funcionando normalmente durante a partida contra o Japão

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.06.2026, 09:06:44 Editado em 26.06.2026, 10:09:34
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Prefeitura de Apucarana decreta ponto facultativo na tarde de segunda-feira para jogo do Brasil na Copa do Mundo
Autor Foto: Edson Denobi/Prefeitura de Apucarana

A Prefeitura de Apucarana decretou ponto facultativo na tarde da próxima segunda-feira (29), em razão da partida da Seleção Brasileira pela etapa de 16 avos de final da Copa do Mundo FIFA 2026. A medida foi oficializada por meio do Decreto nº 200/2026 e altera o horário de funcionamento dos órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

- LEIA MAIS: Bombeiros do PR embarcam para missão de busca e resgate na Venezuela após terremoto

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Conforme o decreto, o expediente ocorrerá das 8h às 13h, de forma ininterrupta e sem intervalo para almoço. Após esse horário, os servidores estarão dispensados das atividades para acompanhar o confronto entre Brasil e Japão, marcado para as 14 horas (horário de Brasília), no Houston Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

A administração municipal ressalta, no entanto, que o ponto facultativo não se aplica aos serviços considerados essenciais e indispensáveis à população. Atendimentos de urgência e emergência, bem como outras atividades que não podem sofrer interrupção, serão mantidos normalmente ao longo do dia.

A responsabilidade pela continuidade desses serviços ficará a cargo dos secretários municipais e dos dirigentes dos órgãos da administração indireta, que deverão adotar as medidas necessárias para assegurar o atendimento à comunidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com isso, unidades e setores administrativos da Prefeitura encerrarão as atividades às 13 horas na segunda-feira, retomando o funcionamento normal na terça-feira (30), a partir das 8 horas.

A decisão acompanha uma prática adotada por diversos órgãos públicos em anos de Copa do Mundo, especialmente em partidas da Seleção Brasileira consideradas de grande relevância e que mobilizam a população.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
administração pública Apucarana Copa do Mundo 2026 ponto facultativo Seleção Brasileira serviços essenciais
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV