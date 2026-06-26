Prefeitura de Apucarana decreta ponto facultativo na tarde de segunda-feira para jogo do Brasil na Copa do Mundo

Expediente será mantido das 8h às 13h, sem intervalo para almoço; serviços essenciais seguem funcionando normalmente durante a partida contra o Japão

A Prefeitura de Apucarana decretou ponto facultativo na tarde da próxima segunda-feira (29), em razão da partida da Seleção Brasileira pela etapa de 16 avos de final da Copa do Mundo FIFA 2026. A medida foi oficializada por meio do Decreto nº 200/2026 e altera o horário de funcionamento dos órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

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Conforme o decreto, o expediente ocorrerá das 8h às 13h, de forma ininterrupta e sem intervalo para almoço. Após esse horário, os servidores estarão dispensados das atividades para acompanhar o confronto entre Brasil e Japão, marcado para as 14 horas (horário de Brasília), no Houston Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

A administração municipal ressalta, no entanto, que o ponto facultativo não se aplica aos serviços considerados essenciais e indispensáveis à população. Atendimentos de urgência e emergência, bem como outras atividades que não podem sofrer interrupção, serão mantidos normalmente ao longo do dia.

A responsabilidade pela continuidade desses serviços ficará a cargo dos secretários municipais e dos dirigentes dos órgãos da administração indireta, que deverão adotar as medidas necessárias para assegurar o atendimento à comunidade.

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Com isso, unidades e setores administrativos da Prefeitura encerrarão as atividades às 13 horas na segunda-feira, retomando o funcionamento normal na terça-feira (30), a partir das 8 horas.

A decisão acompanha uma prática adotada por diversos órgãos públicos em anos de Copa do Mundo, especialmente em partidas da Seleção Brasileira consideradas de grande relevância e que mobilizam a população.