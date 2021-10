Prefeitura de Apucarana cria nova área de lazer

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana está viabilizando uma nova área de convivência comunitária na região do Núcleo Habitacional Tancredo Neves.

As intervenções, coordenadas pelo prefeito Júnior da Femac, são executadas através da Secretaria de Serviços Públicos e vão desde melhorias na mobilidade urbana com alargamento de rua, obras de reforço no sistema de drenagem das águas da chuva e iluminação pública, construção de calçadas, revitalização da lagoa existente na interligação entre o “Tancredo Neves” e os jardins Paraná/Paraíso, e chegam à implantação de equipamentos públicos como playground, pista de caminhada, mesas, bancos, lixeiras e paisagismo tendo como resultado a criação de uma nova área de lazer e convivência.

“Nesta semana estamos avançando com a realocação dos postes junto à rua São Salvador, o que vai possibilitar a execução do alargamento da pista. Além disto, aproveitando o tempo chuvoso, estamos promovendo o plantio de grama”, informa o prefeito. De acordo com ele, os trabalhos estão na reta final.

A construção de calçada já foi concluída em toda a interligação de bairros e também na parte superior da barragem da lagoa, junto a rua Israel Alves dos Santos. “Também estamos viabilizando melhorias no espelho d’água, implementando técnicas que vão possibilitar o aproveitamento de todo o recurso hídrico, o que terá como resultado um local ainda mais bonito e atrativo à visitação, criando uma nova área de lazer na região”, reforça o prefeito Júnior da Femac.

Além de grama, o paisagismo contempla o plantio de árvores adequadas ao meio urbano. “O projeto também prevê um estacionamento pavimentado visando um maior conforto e segurança aos frequentadores”, revela Helligtonn Gomes Martins (Tom), superintendente Municipal de Serviços Públicos.