Prefeitura de Apucarana convoca aprovados em concursos de 2017 e 2022

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Mais informações na Superintendência de Recursos Humanos pelo telefone 3422-4000

A Prefeitura de Apucarana publicou edital de convocação de candidatos aprovados em concursos públicos realizados em 2017 e 2022. Estão sendo convocadas 35 pessoas para assumirem suas funções junto ao quadro permanente de profissionais da administração municipal para os cargos de agente de trânsito (2), assistente administrativo (2); assistente social (1); psicólogo (1); técnico de informática (1); operador de máquinas (3); pintor (3); operário (14); e motorista de veículo pesado (8).

continua após publicidade .

Os convocados devem se apresentar nesta sexta-feira, dia 21, no Salão Nobre da Prefeitura de Apucarana, munidos de documentos exigidos no edital de convocação, publicado no site da prefeitura www. apucarana.pr.gov.br. Mais informações na Superintendência de Recursos Humanos pelo telefone 3422-4000.

- LEIA MAIS: Decoração natalina começa a ser instalada em Apucarana

continua após publicidade .

O prefeito Junior da Femac afirma que a realização de concursos é uma necessidade da administração e que vem sendo feita regularmente desde 2013, quando iniciou a gestão Beto Preto. “Essa recomposição dos quadros acontece devido a aposentadorias e a crescente demanda do serviço público, como, por exemplo, a inauguração de nova creche e escola no Residencial Fariz Gebrim”, informa Junior da Femac.

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS NO CONCURSO DE 2017 E DEVEM SE APRESENTAR ÀS 10 HORAS

– CLAUDINEI APARECIDO CARDOSO E ALTIERIS DIAS DOS SANTOS, PARA O CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO

– CLAUDIA PERARO E ALEXSANDRO DOS REIS FIGUEIREDO, PARA O CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

– JÚLIO CÉSAR GARCIA RIBEIRO, PARA O CARGO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA



RELAÇÃO DOS CONVOCADOS NO CONCURSO DE 2022. DEVEM SE APRESENTAR ÀS 10H30

– DANIELLE ROSSI DE OLIVEIRA – CARGO ASSISTENTE SOCIAL

– DIOGO ASSUNÇÃO VALIM – CARGO PSICÓLOGO

– ANDERSON FERREIRA DA CRUZ – CARGO MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO

– JUAREZ LOPES JUNIOR – CARGO MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO

– WILLIAN DE ALMEIDA TEIXEIRA CARGO MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO

– OSVALDO DE FREITAS – CARGO MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO

– FABIO LUCAS DE BARROS – CARGO MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO

– JOSÉ RODRIGUES PEREIRA JUNIOR – CARGO MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO

– MARCELO FRANCISCO ALVES – CARGO MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO

– VIVIANE MARIA DOS REIS – CARGO MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO

– WELLINGTON RICARDO SASSÁ – CARGO OPERADOR DE MÁQUINAS

– RONIVON VALENTIM DE SOUSA – CARGO OPERADOR DE MÁQUINAS

– ANDERSON ROGÉRIO FERREIRA – CARGO OPERADOR DE MÁQUINAS

– RONALDO DOMINGOS – CARGO PINTOR

– MICHEL RODRIGUES DA SILVA – CARGO PINTOR

– DIEGO AUGUSTO ZANELLA – CARGO PINTOR

– CRISTIANO DE JESUS DE SOUZA – CARGO OPERÁRIO

– VICENTE DINIZ DOS SANTOS – CARGO OPERÁRIO

– EDILSON CAVALARI GAIA – CARGO OPERÁRIO

– WILLIAN CLEMENTE CALIENTE – CARGO OPERÁRIO

– CLEVERSON GARCIA – CARGO OPERÁRIO

– PAULO DO NASCIMENTO – CARGO OPERÁRIO

– EDER DE OLIVEIRA LEITE – CARGO OPERÁRIO

– AMARILDO TRAVAGLI – CARGO OPERÁRIO

– CARLOS ALBERTO ERICK SOARES – CARGO OPERÁRIO

– LUIS FERNANDO DE CARVALHO – CARGO OPERÁRIO

– MARCOS PAULO DUARTE – CARGO OPERÁRIO

– HERITON DIEGO DE LIMA – CARGO OPERÁRIO

– OTAIR SILVA DOS SANTOS – CARGO OPERÁRIO

– JULIO CESAR DA SILVA – CARGO OPERÁRIO

– DARCY SOARES FILHO – CARGO OPERÁRIO

Siga o TNOnline no Google News