Prefeitura de Apucarana confirma surto de Covid; 15 casos

O prefeito Junior da Femac confirmou nesta quarta-feira (29), que existe um surto de Covid-19 no prédio da Prefeitura de Apucarana, no norte do Paraná. Entre os infectados nos últimos dias estão o secretário de comunicação, jornalista Mauricio Borges; e o secretário chefe de gabinete, Laércio de Morais.



"Estamos realizando testes nos servidores que apresentam sintomas, com o deslocamento de uma equipe da saúde pública para o salão nobre da prefeitura", informou o prefeito, acrescentando que as pessoas com sintomas e outras já positivadas estão sendo imediatamente afastadas de suas funções.

O secretário de saúde, Emídio Bachiega, revela que além dos dois secretários já estão confirmados outros casos de Covid no gabinete, licitação, fiscalização, departamento de tecnologia da informação (DTI), Recursos Humanos, setor de portaria e no Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan).

"Já são quinze casos confirmados na prefeitura e estamos adotando as medidas necessárias. Todos que manifestaram sintomas gripais estão sendo testados e colocados em isolamento domiciliar. Já os positivados estão sendo encaminhados para consulta médica, para avaliação e medicação", informou Emídio Bachiega, assinalando que a situação é preocupante.

Nesta quarta-feira, Apucarana registrou mais 23 casos de Covid-19. São 17.835 diagnósticos positivos desde o começo da pandemia, sendo que 16.804 pessoas estão curadas e 482 já morreram.