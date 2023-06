Prefeitura de Apucarana conclui pavimentação em região de chácaras

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, concluiu nesta semana a pavimentação do prolongamento da Rua Kishishi Fukuda. A obra, executada com recursos próprios do município de aproximadamente R$ 350 mil, beneficia uma região de chácaras na região do residencial Florais do Lago (nos fundos do Jardim Eldorado e do Cemitério Municipal Cristo Rei).

O prefeito Junior da Femac afirma que essa é uma reivindicação antiga dos moradores. “A solicitação foi encaminhada através do vereador Rodrigo Lievore (Recife), que mora nesta região da cidade. A pavimentação foi executada numa extensão de 640 metros de comprimento, na antiga Estrada do Moranguinho”, informa Junior da Femac.

Junior da Femac reitera que a Prefeitura vem fazendo investimentos para levar a pavimentação a pequenos trechos urbanos e também em regiões de chácaras. “Estamos, dentro de um planejamento, fazendo a pavimentação nos trechos urbanos que ainda faltam e também avançando nas regiões de chácaras”, salienta.

De acordo com o superintendente municipal de Serviços Públicos, Mauro Toshio Kitano, a obra foi executada com recursos e equipe do próprio Município.

