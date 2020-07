Prefeitura de Apucarana conclui nova etapa do “Interbairros”

Continua após publicidade

A Prefeitura de Apucarana, por meio de empreiteira contratada, está concluindo as obras de reconstrução da Rua Hernando Pombo Ricardo, paralela ao Parque Biguaçu. O serviço foi executado num trecho de 400 metros lineares, no Jardim São Pedro.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, acompanhou a finalização da capa asfáltica nesta sexta-feira (12). “O pavimento antigo, que estava deteriorado e com sua estrutura de base comprometida. Agora, a região ganha um asfalto de qualidade, com base sólida, revisão de toda a drenagem e um capa asfáltica com espessura de quatro centímetros em CBUQ”, informa Junior da Femac.

A benfeitoria realizada na Rua Hernando Pombo Ricardo será estendida no prolongamento da via, que é denominado de Rua João Luís Orlando, situada entre o Country Clube e o Bosque Municipal. “A revitalização deste trecho faz parte do Programa Interbairros, ligando o Jardim São Pedro com o Jardim das Flores”, informa o prefeito, lembrando ainda que a obra foi planejada pela gestão Beto Preto e licitada antes das medidas de enfrentamento ao coronavírus”.

Conforme explica Junior da Femac, todo o projeto da interligação dos dois bairros inclui a reconstrução de 400 metros de asfalto, o recape sobre o paralelepípedo em trecho de cerca de 350 metros e ainda a abertura de uma rua em trecho de mais 250 metros, no fundo de vale que separa o Jardim São Pedro do Jardim das Flores. “Trata-se de uma via importante que vai ligar os bairros ao centro. Toda a região dos jardins das Flores, Santa Helena, Esperança e da Vila Agari terão ligação direta com o centro, passando pelo Bosque Municipal e pelo Parque Biguaçu”, pontua Junior da Femac.

No total o projeto prevê a pavimentação de uma área de 12.617 m², com investimento de R$ 1,4 milhão. Os recursos são provenientes do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal (CEF), e contrapartida do Município.