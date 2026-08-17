Prefeitura de Apucarana autoriza reforma da quadra esportiva e adequações em escola

O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota (União Brasil), autorizou nesta segunda-feira (17/08) a reforma da quadra esportiva e também adequações estruturais na Escola Municipal Professor Idalice Moreira Prates, no Parque Bela Vista. O investimento de R$ 249.291,12 vai garantir mais segurança, acessibilidade e conforto para alunos, professores e demais profissionais da Educação, além de melhorar um dos espaços mais utilizados pela comunidade escolar. As obras incluem novo piso na quadra, reparos na cobertura, recuperação das telhas, tratamento da estrutura e a instalação de guarda-corpos, atendendo às normas do Corpo de Bombeiros.

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A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito durante solenidade realizada na própria escola. Ao destacar o avanço dos investimentos na rede municipal de ensino, Rodolfo Mota lembrou que a obra integra um amplo conjunto de melhorias que a administração vem colocando em prática desde o início do mandato. “Esta é a décima obra que colocamos para andar na Educação em um ano e sete meses de mandato. Duas já foram inauguradas, nos CMEIs Afonso Camargo e Sanches dos Santos, e outras estão em andamento ou entrando em execução, como os CMEIs do Solo Sagrado, Rosa Cazarin, no Interlagos, Catuaí e Jardim Ponta Grossa (Jandira Scarpelini), além da escola do Residencial Interlagos e da Escola José Idésio Brianezi. E ainda temos mais cinco ou seis obras importantes que precisamos colocar em andamento neste ano”, afirmou.

Segundo Rodolfo Mota, as melhorias autorizadas para a Escola Professor Idalice vão garantir mais segurança, acessibilidade e melhores condições para as atividades desenvolvidas diariamente pela comunidade escolar. O prefeito destacou ainda que a unidade também está contemplada pelo Programa Minha Escola no Clima. “Aqui na Idalice, além dessas melhorias agora autorizadas, já foram concluídas as instalações elétricas necessárias e os aparelhos de ar-condicionado já foram solicitados. Ao todo, são 20 escolas e CMEIs contemplados nesta primeira etapa do programa”, ressaltou.

Representando a secretária municipal de Educação, professora Ana Paula do Carmo Donato, o superintendente da Autarquia Municipal de Educação (AME), Pablo Costa, destacou que a obra atende a uma reivindicação antiga da comunidade escolar. Segundo ele, a recuperação da quadra representa um avanço importante para a segurança e o bem-estar dos estudantes e servidores. “Esta melhoria era um compromisso da gestão com a comunidade. Nesta escola, a quadra possui uma função que vai muito além das atividades esportivas. É um espaço que também funciona como pátio coberto, espaço de convivência e local de organização dos alunos para a entrada e a saída da escola. É um ambiente que faz parte da rotina da comunidade escolar e, por isso, a melhoria da estrutura tem um grande valor para todos”, explicou.

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A obra será executada pela empresa ATEM Construtora, de Califórnia, vencedora da licitação, com prazo de 120 dias para a conclusão dos serviços. A intervenção integra o conjunto de investimentos que a Prefeitura de Apucarana vem realizando para modernizar a infraestrutura da rede municipal de ensino, garantindo ambientes mais seguros, acessíveis e adequados ao aprendizado. Participaram da solenidade o vice-prefeito Marcos da Vila Reis, os vereadores Sidnei da Levelimp e Pablo da Segurança, a superintendente de Engenharia da AME, engenheira civil Miriam Elena Favaretto Corbacho, a diretora da escola, professora Gracy Kelly Alves Canesin, o representante da Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF), Ronaldo Leiroz, e o sócio-administrador da ATEM Construtora, Renato Henrique Soares Martins.