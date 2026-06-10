Prefeitura de Apucarana arrecada R$ 166 mil com leilão de bens inservíveis

A Prefeitura de Apucarana realizou, na manhã desta quarta-feira (10/06), um leilão de bens móveis inservíveis pertencentes ao Município e à Autarquia Municipal de Educação (AME). A segunda praça disponibilizou onze lotes remanescentes do leilão realizado em 5 de fevereiro e arrecadou R$ 166.370,00, valor 64% superior à estimativa inicial.

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O leilão teve como objetivo dar destinação adequada a bens que não possuem mais utilidade para a administração pública, promovendo o aproveitamento desses materiais e gerando recursos para novos investimentos.

Segundo o prefeito Rodolfo Mota (União Brasil), a iniciativa alia responsabilidade administrativa e benefício direto à população. “Além da destinação adequada, a iniciativa permite a arrecadação de recursos que serão revertidos em investimentos e benfeitorias para a população”, destacou o prefeito.

Entre os itens leiloados estavam ônibus, veículos leves, tratores, motoniveladoras, caçamba, munck hidráulico, luminárias, bacias para pia, capacetes e baú para motocicleta.

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De acordo com o leiloeiro e presidente da Comissão de Contratação, Glauber Moreira Martins, o resultado foi considerado bastante positivo. “O leilão registrou boa participação e foi um sucesso. Por se tratar da segunda praça, os lotes estavam com desconto de 50%. No entanto, alguns itens foram vendidos por valores bem acima dos estipulados na primeira praça”, afirmou.





Foto: Divulgação Foto: Divulgação





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Os arrematantes deverão efetuar o pagamento dos bens por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), no prazo máximo de três dias. O não pagamento dentro do período estabelecido acarretará multa correspondente a 20% sobre o valor do lance, além da perda do direito ao bem arrematado e do impedimento de participar de futuros leilões promovidos pelo Município.

Para garantir transparência e ampliar o acesso da população às informações, o leilão foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura de Apucarana no YouTube. A gravação permanece disponível para consulta pública.