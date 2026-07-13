Prefeitura de Apucarana apresenta escritura de doação da área do Jardim Novo Horizonte

Área foi doada pela Cohapar ao Município, permitindo à Prefeitura avançar no processo para a futura emissão das escrituras individuais dos lotes

Após quatro décadas de espera, os moradores do Jardim Novo Horizonte conheceram neste sábado (11/07) a escritura de doação da área do bairro pela Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) ao Município de Apucarana. O documento, apresentado pelo prefeito Rodolfo Mota durante reunião com a comunidade, permite à Prefeitura avançar no processo de regularização fundiária e abre caminho para a futura emissão das escrituras individuais dos imóveis. O avanço representa um marco histórico e o início de uma nova etapa de dignidade e segurança jurídica para as famílias.

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Rodolfo Mota lembrou que muitas famílias do Novo Horizonte já estão na terceira geração morando no bairro sem nunca terem tido acesso à escritura. “Infelizmente, muitas pessoas morreram esperando esta reunião, esperando este dia. Há casos em que o avô fez a casa, já morreu e não tinha documento para deixar para a família. A filha cresceu aqui, casou, teve um filho, esse filho está crescendo aqui, e a família ainda não tem o documento do seu lote, do seu imóvel. A gente está mudando essa história”, relatou.

O prefeito explicou que a conquista é resultado do trabalho da atual gestão junto à Cohapar e ao Governo do Estado. Rodolfo Mota lembrou que assinou, há 10 dias, a escritura pela qual o Município recebeu a doação da área e, durante a reunião, fez questão de apresentar o documento aos moradores. “Após décadas de promessas e incertezas, era importante que a comunidade pudesse ver, literalmente, o preto no branco, comprovando que a solução finalmente saiu do discurso e passou a ser uma realidade”, enfatizou.

O prefeito agradeceu às equipes envolvidas no processo. “Quero agradecer ao Mateus Franciscon Fernandes, nosso secretário municipal de Obras; ao Maurinei Nunes, diretor de Patrimônio; ao nosso secretário de Gestão Pública, Robson de Souza Cruz; e também ao governador Ratinho Junior, com quem conversei sobre este momento importante para a comunidade do Novo Horizonte”, mencionou.

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Escrituras individuais vão garantir segurança jurídica às famílias

Quando o processo de regularização for finalizado e as escrituras individuais forem emitidas, os proprietários poderão vender e transferir legalmente os imóveis, realizar inventários, deixar o patrimônio para filhos e demais herdeiros e organizar juridicamente a situação de seus imóveis.

Rodolfo Mota também destacou a participação dos moradores, que puderam esclarecer dúvidas durante a reunião. “Foi uma reunião muito importante. Muitos ainda duvidavam e estavam desconfiados, porque ouviram promessas durante tantos anos”, completou.

O prefeito informou ainda que a Prefeitura já desenvolve o mesmo trabalho no Conjunto Habitacional Osmar Guaracy Freire, onde as famílias também estão em processo de regularização fundiária. O próximo desafio, de acordo com Rodolfo Mota, será buscar uma solução para os imóveis do Jardim Cidade Alta.