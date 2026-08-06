Prefeitura de Apucarana anuncia retomada de construção de escola iniciada em 2019

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O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota (União Brasil), assinou nesta quinta-feira (06) a ordem de serviço para a retomada e conclusão das obras da Escola Municipal José Domingos Scarpelini, localizada na região do Residencial Interlagos. A construção, que teve início em 2019 e chegou a 74,07% de execução, estava paralisada e abandonada após problemas com as construtoras anteriores. O prazo estabelecido para a entrega da construção é de 240 dias corridos.



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O investimento para finalização da obra é de R$ 3 milhões. Desse total, o valor de R$ 1,9 milhão é proveniente de um convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e R$ 1,1 milhão de contrapartida do município. Somando os contratos anteriores, o investimento total na obra chegará a aproximadamente R$ 7,5 milhões. A empresa responsável pela conclusão é a L. B. Engenharia Ltda., de Salto da Lontra (PR).

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Obra foi paralisada com 70,07% da construção concluída - Foto: Cindy Santos/TNOnline Obra foi paralisada com 70,07% da construção concluída - Foto: Cindy Santos/TNOnline





O prefeito Rodolfo Mota destacou que esta era a última construção escolar com problemas herdada de gestões passadas que precisava ser destravada. "Eu assumi o mandato com seis obras inacabadas, com problema, e essa era a última das seis obras que eu precisava retomar para a gente poder entregar para a nossa cidade. Das seis obras, três nós já inauguramos, duas estão em andamento e agora a sexta obra, que é a escola aqui da região do Interlagos", afirmou o prefeito.

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Com uma área de 3.228 metros quadrados, o prédio segue o projeto padrão do FNDE. Quando estiver em pleno funcionamento, a escola terá capacidade para atender até 390 alunos em período integral ou 780 estudantes divididos em dois turnos (matutino e vespertino). A estrutura contará com 12 salas de aula; biblioteca, laboratório e sala de informática; auditório e espaços administrativos e pedagógicos; cozinha e refeitório; sanitários e vestiários acessíveis; e bicicletário e quadra coberta.





Assinatura de ordem de serviçou ocorreu nesta quinta-feira (06) - Foto: Cindy Santos/TNOnline Assinatura de ordem de serviçou ocorreu nesta quinta-feira (06) - Foto: Cindy Santos/TNOnline





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O foco inicial da administração, segundo o chefe do Executivo, será o ensino integral. "Quatrocentas crianças em tempo integral vão estudar nessa escola. A gente vai entregar uma grande obra para a cidade de Apucarana. Essa obra começou lá em 2019, foi tocada por duas empresas, deu problema, ficou abandonada, foi depredada, e a gente tinha esse compromisso com a população de Apucarana de terminar", pontuou Mota.

A retomada exigiu articulações burocráticas para evitar a perda da verba federal. O prefeito explicou que foi necessário buscar o FNDE, em Brasília, para repactuar o convênio, além de rescindir o contrato com a empresa antiga e injetar recursos próprios do município na nova licitação. "A coisa pública não é fácil. Não é no discurso, não é na conversa que se resolvem as coisas. É com muito trabalho, é com muito suor", declarou.