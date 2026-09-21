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MÊS DAS CRIANÇAS

Prefeitura de Apucarana anuncia programação do 2º Apuca Kids

Projeto envolve integração de secretarias municipais para levar cultura e lazer aos bairros

Escrito por Da Redação
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Prefeitura de Apucarana anuncia programação do 2º Apuca Kids
Autor O município garantiu que eventos em alusão ao Mês da Criança - Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

A Prefeitura de Apucarana promove durante todo o mês de outubro a segunda edição do "Apuca Kids", um projeto que levará 24 eventos gratuitos de cultura, recreação e lazer para dez diferentes regiões do município. O principal destaque da programação está marcado para o feriado de 12 de outubro, Dia das Crianças, quando será inaugurado o novo parque temático do Bosque Municipal.

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O espaço contará com novos brinquedos e uma área inclusiva totalmente adaptada para crianças com deficiência, consolidando-se como o quarto e maior parque do tipo na cidade, com dimensões superiores às estruturas já existentes no Parque Jaboti, no Parque da Raposa e na Rua Rio dos Patos. A entrega integra uma ampla revitalização do bosque, que passou a contar com novos viveiros e caminhos acessíveis.

A programação descentralizada foi estruturada para aproximar o poder público da comunidade e democratizar o acesso à cultura, garantindo oportunidades iguais de diversão, especialmente para famílias de áreas mais vulneráveis.

O cronograma inclui atrações variadas, como sessões de cinema na praça, o projeto "Rua da Alegria", concertos didáticos infantis no Cine Teatro Fênix, apresentações de dança, o "Sabadão da Família" e o encerramento com o 4º Capivara Fest, previsto para a tarde do dia 31 de outubro no Parque Jaboti. A rota de atividades abrange bairros como Sumatra, Solo Sagrado, Adriano Correia, Interlagos, Vila Regina e Núcleo da Fraternidade. De forma inédita, o distrito de Caixa de São Pedro também receberá uma sessão de cinema. Em todas as ações, haverá distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce.

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O planejamento do 2º Apuca Kids teve início há três meses e funciona por meio de uma força-tarefa que envolve diversas pastas da administração municipal, como Cultura, Educação, Assistência Social e Secretaria da Mulher. A Secretaria de Segurança Pública e a Guarda Civil Municipal atuarão de forma integrada para garantir a logística e a segurança do público ao longo das 24 ações.

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Além do calendário oficial, que pode ser consultado detalhadamente nos canais de comunicação da prefeitura, o município garantiu que eventos em alusão ao Mês da Criança organizados de forma independente pela comunidade também receberão apoio logístico do Executivo local.

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Apuca Kids cultura e lazer Dia das crianças Eventos infantis parque temático Recreação inclusiva
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