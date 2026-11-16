Abertura oficial será no dia 3 de dezembro, com a chegada do Papai Noel à Praça Rui Barbosa, em frente à Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lour

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O prefeito Rodolfo Mota apresentou nesta segunda-feira (16), em evento no gabinete municipal, a programação de final de ano de Apucarana, que terá como tema “Natal Luz para todos os povos”. A abertura oficial será no dia 3 de dezembro, com a chegada do Papai Noel à Praça Rui Barbosa, em frente à Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes. A recepção começa às 19 horas, ao som da Cantata de Natal apresentada por alunos da rede municipal de Educação. Logo na sequência, acontece o acionamento oficial da iluminação natalina.

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No dia 5 de dezembro, também a partir das 19 horas, será realizado o Natal Luz da Autarquia Municipal de Educação (AME), no Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagoão), com um espetáculo preparado pela equipe da rede municipal. Ao longo de dezembro, uma ampla programação coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo também vai movimentar a cidade, com destaque para o ônibus temático da caravana “A Fantástica Fábrica do Papai Noel” (ver quadro).

Ao confirmar a realização das festividades, Rodolfo Mota destacou o significado do Natal para a população, especialmente depois de um ano marcado por desafios e pelos impactos do temporal de 21 de setembro, que atingiu milhares de famílias e estabelecimentos comerciais. “Apucarana vai ter Natal sim. É um momento de celebrar a alegria e a união do nosso povo. Depois de um ano de muitas dificuldades, de uma tragédia histórica como a que vivemos em 21 de setembro, vimos a força e a solidariedade da nossa população. Ainda estamos trabalhando para organizar e limpar a cidade, mas apesar dos prejuízos materiais, ninguém perdeu a vida e por isso temos motivos para celebrar um final de ano de alegria, paz e tranquilidade”, afirmou o prefeito.

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Foto: divulgação Foto: divulgação

De acordo com o ele, a festividade também representa um momento importante para as crianças, as famílias e o comércio local. Durante entrevista coletiva, Rodolfo Mota contou que a decisão de manter a programação foi reforçada pelo contato com moradores durante as visitas aos bairros. “Uma criança de aproximadamente oito anos me perguntou se teria Natal em Apucarana. Aquela pergunta mostrou que estávamos no caminho certo. As crianças esperam por esse momento, assim como os comerciantes. Não vamos deixar Apucarana triste no final do ano”, disse.

O tema “Natal Luz para todos os povos” faz referência à formação histórica e cultural do município, que recebeu famílias de diferentes origens. O prefeito citou a contribuição de imigrantes italianos, ucranianos, poloneses e japoneses, além de pessoas que vieram de estados como Minas Gerais e São Paulo. “É momento de celebrar a união de todos. Apucarana é uma cidade construída por pessoas de diferentes origens, e queremos que todos se sintam representados nessa festa. O Natal também é uma celebração da fé cristã, da união das famílias e da esperança”, acrescentou.

O anúncio da programação contou com a presença do secretário municipal de Cultura e Turismo, Rodrigo Francisco de Almeida, e dos vereadores Pablo da Segurança, Sidnei da Levelimp, Luciano Facchiano e Tiago Cordeiro.

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Decoração em diferentes regiões da cidade – A decoração natalina foi licitada e contemplará espaços públicos da região central, bairros e distritos. O investimento soma R$ 1.304.977,66. A empresa L F B Lopes Natal Artes venceu o lote 1 no valor de R$ 999.577,66, enquanto a TS Eletrificação Ltda. ficou responsável pelo lote 2, com serviços no valor de R$ 305.400,00.

Entre os principais atrativos estão uma árvore de Natal de 20 metros de altura, instalada sobre uma plataforma flutuante no Lago Jaboti; uma locomotiva iluminada e interativa, na Praça Rui Barbosa, com espaço interno para visitação e fotografias; e uma árvore tecnológica de aproximadamente 10 metros, com iluminação programável.

A Praça Rui Barbosa receberá também árvores iluminadas, figuras natalinas, trenó com renas, casa do Papai Noel e outras estruturas temáticas. Na Praça Interventor Manoel Ribas, conhecida como Praça do Redondo, estão previstos elementos como uma bota natalina com passagem interna, uma bola iluminada em formato de túnel, arcos com estrelas, sinos e velas.

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No Lago Jaboti, além da árvore de 20 metros, a decoração contará com estrelas, cometas, caixas de presentes e elementos que remetem ao nascimento de Jesus. As avenidas Ponta Grossa e Curitiba e as ruas Dr. Munhoz da Rocha e Dr. Oswaldo Cruz também receberão iluminação e peças decorativas.

O projeto inclui ainda praças de diferentes bairros, o Paço Municipal, o Monumento Capital Nacional do Boné e rotatórias. Os distritos e comunidades de Pirapó, Caixa de São Pedro, São Pedro do Taquara, Vila Reis, Núcleo Habitacional Adriano Correia, São Domingos e Barreiro também serão contemplados.

A montagem da decoração está prevista para ser concluída até o dia 26 de novembro. A iluminação deverá funcionar diariamente, das 19 às 5 horas, entre 27 de novembro e 8 de janeiro de 2027.

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Programação cultural do Natal Luz para todos os povos

Novembro

Data Dia Evento Horário Local

22/11 Domingo Escola de Artes – Apresentação de Ballet Adulto (Histórias do Egito) 19h Cine Teatro Fênix

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24/11 Terça-feira Escola de Artes – Apresentação de Teatro Adulto (O Mágico de Oz) 20h Cine Teatro Fênix

Dezembro

Data Dia Evento Horário Local

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02/12 Quarta-feira Escola de Artes – Apresentação de Violino e Violoncelo, com participação do coral de Técnica Vocal 19h Cine Teatro Fênix

03/12 Quinta-feira Chegada do Papai Noel 19h Praça Rui Barbosa

04 a 08/12 Sexta a terça-feira Caravana A Fantástica Fábrica do Papai Noel 19h Praça Rui Barbosa

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05/12 Sábado Natal Luz da Autarquia Municipal de Educação (AME) 19h Complexo Lagoão

06/12 Domingo Escola de Artes – Apresentação de Ballet Infantil (Sonho de uma Noite de Verão) – 1ª sessão 15h Cine Teatro Fênix

06/12 Domingo Escola de Artes – Apresentação de Ballet Infantil (Sonho de uma Noite de Verão) – 2ª sessão 19h Cine Teatro Fênix

06/12 Domingo Escola de Artes – Apresentação de Violão, Viola, Guitarra, Contrabaixo e Bateria 16h Espaço das Feiras

07/12 Segunda-feira Escola de Artes – Apresentação de Violão, Viola, Guitarra, Contrabaixo e Bateria 19h Espaço das Feiras

08/12 Terça-feira Escola de Artes – Apresentação de Teatro Infantil (O Mistério do Natal em Quemlândia) 20h Cine Teatro Fênix

09/12 Quarta-feira Escola de Artes – Apresentação de Piano 19h Cine Teatro

10/12 Quinta-feira Escola de Artes – Apresentação de Piano 19h Cine Teatro

11/12 Sexta-feira Escola de Artes – Apresentação de Saxofone e Flauta, com participação do coral de Técnica Vocal 19h Cine Teatro

14/12 Segunda-feira Concerto de Natal da Banda Municipal, com participação do coral de Técnica Vocal 20h Cine Teatro



