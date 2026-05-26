Prefeitura de Apucarana anuncia novo leilão de bens inservíveis; saiba como participar

A Prefeitura de Apucarana promoverá, no próximo dia 10 de junho, a partir das 9 horas, um leilão público para alienação de bens móveis inservíveis pertencentes ao Município e à Autarquia Municipal de Educação. O certame acontecerá de forma presencial, no salão nobre da prefeitura, com expectativa de arrecadação mínima de R$ 101.244,41.

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Esta será a segunda praça dos itens que não foram arrematados no leilão realizado em 5 de fevereiro de 2026.

Entre os itens que serão leiloados estão ônibus, veículos leves, tratores, motoniveladoras, caçamba, munck hidráulico, luminárias, bacias de pia, capacetes e baú de moto. Os bens são classificados como inservíveis, ociosos, recuperáveis antieconômicos e irrecuperáveis.

Poderão participar do leilão pessoas físicas e jurídicas. Os interessados deverão realizar pré-cadastro por meio de formulário eletrônico até às 12 horas do dia anterior ao leilão.

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O prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) destaca que o leilão representa mais uma ação de responsabilidade na gestão pública. “Além de dar a destinação adequada aos bens que não possuem mais utilidade para a administração municipal, o leilão também permite a arrecadação de recursos que poderão ser revertidos em investimentos e melhorias para a população”, afirma.

Os interessados poderão realizar visita para exame e identificação dos bens mediante agendamento prévio pelo e-mail apucaranaprefeitura@gmail.com ou pelo telefone 3422-4000, ramais 335 e 336. Os itens estão disponíveis para visitação na Rua Byngton, nº 253, Vila Nova (Antigo IBC II). Será permitida apenas a avaliação visual dos lotes, sem experimentação dos equipamentos ou veículos.





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Foto: Divulgação Foto: Divulgação





O leilão será conduzido pelo leiloeiro e presidente da Comissão de Contratação, Glauber Moreira Martins, adotando o critério de maior lance, desde que igual ou superior ao valor de avaliação.

O pagamento do bem arrematado deverá ser realizado por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), no prazo máximo de três dias após a realização do leilão. O arrematante que não efetuar o pagamento ficará sujeito à multa de 20% sobre o valor do lance, além da perda do direito sobre o bem e impedimento de participar de futuros leilões promovidos pelo Município.

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O edital completo está disponível aqui.



Mais informações e esclarecimentos podem ser obtidos pelo e-mail licitação.pma@apucarana.pr.gov.br.