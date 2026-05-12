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EDUCAÇÃO

Prefeitura de Apucarana anuncia instalação de ar-condicionado em 20 escolas

Projeto recebe mais de R$ 2 milhões em investimentos; adequações na rede elétrica das unidades de ensino já começaram

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.05.2026, 16:01:14 Editado em 12.05.2026, 16:41:08
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A Prefeitura de Apucarana lançou oficialmente nesta terça-feira (12) o programa "Minha Escola no Clima", que visa instalar aparelhos de ar-condicionado na rede municipal de ensino. Nesta primeira etapa, 20 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e escolas receberão os equipamentos. O anúncio foi feito pelo prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) no CMEI Dom Romeu. O investimento inicial ultrapassa a marca de R$ 2 milhões.

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-LEIA MAIS: Prefeitura investe R$ 700 mil para destravar duplicação na Avenida Minas Gerais

Para que os prédios comportem a nova carga de energia, o município já iniciou as adequações físicas. "Nós precisamos refazer a rede elétrica desses prédios, porque eles não suportariam todos esses aparelhos ligados", explicou o prefeito, destacando que a construtora contratada já iniciou a colocação dos novos postes e padrões elétricos, com um prazo de 60 dias para a conclusão desta etapa.

A iniciativa busca solucionar um problema histórico nas salas de aula de Apucarana, principalmente nos dias de temperaturas mais altas no verão. Segundo o prefeito, o objetivo principal é o bem-estar e o rendimento escolar. "Porque imagine vocês um garoto de seis anos, sete e oito anos em um dia que Apucarana faz 32 e 35 graus dentro de uma sala de aula às 3 da tarde estudando. É muito difícil exigir dessa criança uma concentração. Ele está sentado ali transpirando, com a camiseta colando no corpinho", detalhou.

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Os professores também serão diretamente beneficiados com o novo ambiente de trabalho. De acordo com o chefe do Executivo, a atual situação exige muito dos educadores. "Eu visito salas de aula em que o professor precisa de dois ventiladores ligados para ele poder dar conta de dar aula. Porque imagine, cuidar de uma turma com 30 alunos, 35 graus, às 3 horas da tarde, e exigir desses alunos que eles fiquem tranquilos, que fiquem calmos, e o professor ali na frente suando, literalmente a camisa, para poder dar aquela aula com aqueles dois ventiladores fazendo um barulhão", afirmou.


Prefeitura de Apucarana anuncia instalação de ar-condicionado em 20 escolas
AutorEmpresa contratada pela Prefeitura de Apucarana iniciou os trablahos - Foto: Gaby Campos


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O cronograma do "Minha Escola no Clima" foi dividido em três fases: a reestruturação elétrica que está em andamento, a aquisição dos aparelhos e, por fim, a instalação. "Nós já fizemos a licitação dos aparelhos, então essa parte a gente já está em dia, e agora, nos próximos dias, a gente começa o trabalho de licitação para contratar a empresa que vai instalar", garantiu o prefeito.

A escolha das primeiras 20 unidades que receberão os aparelhos foi baseada em critérios técnicos e na urgência de cada local. "Nós começamos essas escolas e CMEIs onde a equipe de engenharia identificou as maiores temperaturas. Nós identificamos salas de aula com temperaturas de 37 e 38 graus nos dias mais quentes. Isso não é bom para ninguém", justificou Mota. Prédios com telhados antigos e janelas que recebem forte incidência do sol da tarde foram priorizados.

A rede municipal conta com um total de 60 prédios educacionais e a administração municipal planeja lançar uma segunda etapa no próximo ano.

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