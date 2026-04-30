TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
FUNCIONALISMO

Prefeitura de Apucarana anuncia elevações salariais a mais de mil servidores

Também nesta quinta-feira, a administração municipal realizou o pagamento da folha salarial referente ao mês de abril dos cerca de 3,6 mil servidores

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.04.2026, 18:46:35 Editado em 30.04.2026, 18:46:30
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Prefeitura de Apucarana anuncia elevações salariais a mais de mil servidores
Autor Impacto financeiro aos cofres municipais será na ordem de R$ 9,6 milhões nos próximos dois anos - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Apucarana concedeu, nesta quinta-feira (30/04), elevação salarial a 830 professores e 249 servidores da administração direta e autarquias, em um total de 1.079 trabalhadores. O direito a avanços e progressões salariais está previsto na Lei Municipal nº 058/1997, que versa sobre o Sistema de Cargos e Carreira do Funcionalismo Público Municipal. Também nesta quinta-feira, a administração municipal realizou o pagamento da folha salarial referente ao mês de abril dos cerca de 3,6 mil servidores.

-LEIA MAIS: Adolescente de 14 anos recebe alta em Apucarana após 15 dias na UTI

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) destacou o momento, realizado às vésperas do Dia do Trabalhador. “Manter em dia os direitos de quem ajuda a construir a cidade todos os dias é um gesto de respeito e valorização. Uma maneira de agradecer o cuidado que cada servidor tem com Apucarana. Além do salário, neste mês está na conta do pagamento de mais de mil servidores, as elevações (avanços e progressões) devidas. Parece algo óbvio, mas até pouco tempo o servidor precisava requerer o que é de direito na Justiça. Em nosso mandato, isso acabou, pois o direito é concedido em dia de forma administrativa”, pontuou o prefeito.

Rodolfo Mota afirma que com a política de garantia de direitos implementada desde janeiro de 2025, a prefeitura está em dia com todas as suas obrigações patronais do período. “Nesse mandato, em um ano e quatro meses, nenhuma elevação está em atraso. Aliás, ano passado pagamos R$14 milhões em precatórios de dívida trabalhista herdada. Com respeito e responsabilidade pelo que é público estamos mudando a realidade e essa é a minha maneira de agradecer o carinho e o cuidado de cada um dos servidores para com a cidade”, reforçou Mota.

Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, somente com o pagamento das elevações, o impacto financeiro aos cofres municipais será na ordem de R$ 9,6 milhões nos próximos dois anos. “Dinheiro que vai para a carreira dos nossos servidores efetivos e, consequentemente, retorna para a economia da cidade, fomentando desenvolvimento”, conclui o prefeito Rodolfo Mota.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para entender – Cada cargo público possui um nível inicial na carreira e o Sistema de Cargos e Carreiras do Funcionalismo Público Municipal de Apucarana (Lei Municipal nº 058/1997) prevê duas modalidades de elevação. O “Avanço Funcional”, que é a passagem do servidor a nível de vencimento imediatamente superior, por força do tempo de serviço, considerado o interstício de 24 meses para cada nível e a “Progressão Funcional”, que é a passagem do servidor a nível de vencimento seguinte em decorrência de mérito no desempenho profissional. A contagem do direito começa a valer a partir da aprovação em estágio probatório, que ocorre três anos após a data da nomeação ao cargo.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
administração pública Apucarana direitos trabalhistas SALÁRIO servidores públicos
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV