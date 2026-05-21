Prefeitura de Apucarana anuncia concurso e PSS com salários de até R$ 16,3 mil







A Prefeitura de Apucarana (PR) confirmou nesta quinta-feira (21) a realização de um novo concurso público e de um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o preenchimento inicial de 57 vagas na administração municipal. Com salários que variam de R$ 4 mil a R$ 16.381,41, as seleções buscam reforçar o quadro de servidores. As bancas organizadoras já estão contratadas, sendo a Fundação Unicentro responsável pelo concurso de servidores efetivos e a Unioeste pelo processo seletivo de contratos temporários.

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O concurso público terá nove vagas imediatas, enquanto o PSS prevê a contratação de 48 servidores temporários. O prazo de publicação do edital e o início das inscrições ainda não foram confirmados.

Segundo o prefeito Rodolfo Mota (União Brasil), o objetivo das contratações é reforçar o quadro técnico da administração municipal e aliviar a sobrecarga de trabalho do atual quadro de funcionários. "Essa é uma demanda dos nossos secretários, que falta corpo técnico nas secretarias. Essa é uma demanda dos nossos servidores, que muitos deles acabam trabalhando ali com excesso de serviço, assoberbados, enfim, acabam tendo dificuldade por conta da equipe não estar do tamanho que precisava".

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As contratações abrangerão principalmente quatro frentes: Saúde, Educação, Assistência Social e Serviços Públicos (pátio de máquinas). Há previsões de vagas para professores (incluindo educação física, inglês e espanhol), terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos.





Rodolfo Mota durante evento na Prefeitura de Apucarana - Foto: Gabrielly Campos/TNOnline Rodolfo Mota durante evento na Prefeitura de Apucarana - Foto: Gabrielly Campos/TNOnline

Para atender as demandas mais urgentes dessas pastas, o PSS ocorrerá de forma acelerada em relação ao concurso tradicional. "O PSS é mais rápido, até pelo nome mesmo. É um processo simplificado. É diferente do concurso", explicou o prefeito, justificando a dupla modalidade de seleção.

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O novo concurso também trará duas novidades para a estrutura administrativa da cidade: a inclusão de vagas para economista e administrador de empresas. A criação dos cargos foi motivada pelas futuras mudanças na legislação fiscal do país.

"A reforma tributária que vai ser colocada ano que vem vai mudar a maneira da gente arrecadar o ISS. A gente vai precisar de um trabalho que hoje só os nossos contadores e os advogados não dão conta de fazer. Por isso, esses dois cargos inéditos que nós criamos, aprovamos e agora vem o concurso público para a gente poder preencher esses cargos", afirmou Rodolfo Motta.

O prefeito também ressaltou ações recentes voltadas à valorização do funcionalismo atual, como a concessão de avanços e progressões de carreira para mais de 2.400 trabalhadores. Além disso, a gestão implementou um salário mínimo municipal de R$ 2.190, medida que, segundo o Executivo, praticamente zerou a alta rotatividade de profissionais em funções operacionais e de serviços gerais, que antes recebiam salários na faixa de R$ 1.500.

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CARGOS

Concurso

Administrador (2 vagas)

Arquiteto (cadastro de reserva)

Agente fiscal (4 vagas)

Economista (2 vagas)

Engenheiro civil (cadastro de reserva)

Procurador jurídico (1 vaga)

Veterinário (cadastro de reserva) TOTAL: 9 VAGAS E CADASTRO DE RESERVA

PSS

Administrador (2 vagas)

Arquiteto (1 vaga)

Assistente Social (1 vaga)

Economista (2 vagas)

Educador social (2 vagas)

Enfermeiro (3 vagas)

Engenheiro agrônomo (1 vaga)

Engenheiro civil (1 vaga)

Fonoaudiólogo (1 vaga)

Nutricionista (1 vaga)

Professor (25 vagas)

Psicólogo (1 vaga)

Técnico de enfermagem (5 vagas)

Terapeuta Ocupacional (1 vaga)

Veterinário (1 vaga) TOTAL: 48 VAGAS



