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Prefeitura de Apucarana antecipa 13º salário dos servidores injetando R$ 10,6 milhões na economia local

Primeira parcela será paga nesta sexta-feira (10/07) para 3.528 servidores municipais

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.07.2026, 19:18:36 Editado em 08.07.2026, 19:58:22
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Prefeitura de Apucarana antecipa 13º salário dos servidores injetando R$ 10,6 milhões na economia local
Autor Montante reforça o orçamento das famílias e devem impulsionar o comércio e o setor de serviços da cidade - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Apucarana paga nesta sexta-feira (10) a primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais. A medida beneficia 3.528 servidores e representa a liberação de R$ 10.628.594,40, recursos que reforçam o orçamento das famílias e devem impulsionar o comércio e o setor de serviços da cidade, tradicionalmente aquecidos com a circulação desse dinheiro.

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O prefeito Rodolfo Mota destacou que a antecipação é resultado de um rigoroso planejamento administrativo e financeiro da gestão. Segundo ele, além de movimentar a economia de Apucarana, com reflexos positivos para o comércio e o setor de serviços, o pagamento da primeira parcela do 13º salário integra um conjunto de ações voltadas à valorização e ao reconhecimento dos servidores públicos municipais.

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“Nossa gestão criou o salário mínimo municipal, que hoje é de R$ 2.190,30, retomou o pagamento das elevações funcionais, já pagou R$ 17 milhões em precatórios devidos aos servidores e, agora, antecipa a primeira parcela do abono natalino. É uma demonstração de respeito e reconhecimento a quem trabalha todos os dias para cuidar da nossa cidade”, afirmou.

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De acordo com o secretário municipal de Gestão Pública, Robson de Souza Cruz, o pagamento contempla servidores da administração direta e indireta, incluindo as autarquias municipais de Educação e Saúde, o Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan) e a Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

O secretário ressalta que a antecipação também produz efeitos positivos na economia local. “Esse adiantamento ajuda a aquecer a economia da cidade logo no começo do mês, beneficiando o comércio, os mercados e o setor de serviços. É um recurso que circula rapidamente e gera impacto positivo para toda a economia do município”, afirmou Robson de Souza Cruz.

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