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APUCARANA

Prefeitura de Apucarana amplia programa de recuperação de nascentes

Programa da Secretaria de Meio Ambiente voltado à garantia da segurança hídrica já recuperou 33 minas e prevê mais 27 intervenção

Escrito por Da Redação
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Prefeitura de Apucarana amplia programa de recuperação de nascentes
Autor Programa prevê chegar a 60 nascentes recuperadas até dezembro - Foto: Divulgação

Com intervenção em dois novos vertedouros, sendo uma mina localizada na zona rural do Xaxim, e outra no perímetro urbano junto ao Horto Municipal, a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Apucarana concluiu nesta semana a recuperação da trigésima terceira nascente somente neste ano. O trabalho, que visa preservar os recursos hídricos do município, garantindo água em quantidade e qualidade para atender as necessidades dos produtores rurais e do abastecimento urbano, deve chegar a 60 pontos até dezembro.

-LEIA MAIS: Prefeitura de Apucarana adquire estoque de telhas e lonas para socorrer famílias em emergências

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O prefeito Rodolfo Mota relata que o programa de recuperação de nascentes teve início em junho do ano passado, com recursos do programa Itaipu Mais que Energia, e vem sendo ampliado gradativamente com investimentos do Município. “A segurança hídrica passa, necessariamente, pela proteção dos nossos recursos naturais. Não existe vida sem água, e não basta ter água: precisamos garantir que ela esteja disponível em quantidade e tenha qualidade. Por isso, com recursos próprios estamos dando continuidade a esse trabalho, recuperando as nascentes e cuidando da água desde a sua origem. É uma ação que tem resultado ambiental hoje e que representa um compromisso com as próximas gerações”, afirma.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Leandro Gustavo Pires, explica que o trabalho é executado por empresa contratada pelo Município, com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente. “Já concluímos um primeiro lote de 20 nascentes e estamos executando agora um segundo lote, também com 20. A previsão é fazer um aditivo ao contrato para recuperar mais 20 nascentes até o final do ano, chegando a 60 pontos atendidos somente neste ano”, informa.

Segundo ele, a definição das áreas que recebem a intervenção é feita a partir de um trabalho de mapeamento e georreferenciamento. Técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR) visitam as propriedades, avaliam as condições e o potencial de cada nascente e, a partir desse levantamento, definem os pontos que podem ser contemplados pelo programa. “Temos uma lista provisória com mais de 40 nascentes já identificadas e avaliadas, mas a execução precisa seguir a disponibilidade orçamentária. Conforme a demanda e os recursos, vamos ampliando o programa e atendendo novas propriedades”, explica Leandro.

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O secretário ressalta que, além de recuperar os mananciais, o trabalho permite ao Município conhecer melhor a situação das nascentes existentes em seu território. “É um serviço importante porque protege a nascente, ajuda a garantir a continuidade da produção de água e permite que esse recurso chegue com mais qualidade aos cursos d’água e às propriedades. É um programa que precisa ter continuidade, porque a proteção dos recursos hídricos exige acompanhamento e ações permanentes”, afirma.

Roseane do Carmo, técnica em meio ambiente da empresa responsável pela execução dos trabalhos de recuperação, destaca a importância da iniciativa para a proteção dos recursos hídricos. “Eu acho esse trabalho fundamental. Tudo que envolve a proteção da natureza e das águas é importante, principalmente a proteção das nascentes. Na época das chuvas, muitas vezes ninguém se preocupa com elas, mas, durante a estiagem, todo mundo precisa recorrer a essas fontes de água. Então, tendo uma nascente protegida na propriedade, o produtor terá uma água de boa qualidade”, afirma.

Serviço: Proprietários rurais que tenham interesse em recuperar nascentes em suas propriedades podem solicitar a inclusão no programa junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema). A demanda será registrada e posteriormente avaliada pela equipe técnica, conforme os critérios do programa e a disponibilidade para execução das intervenções. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, na Avenida Jaboti, 1.715, junto ao Parque Municipal Jaboti. Os telefones para contato são 3423-0142, 3424-2633 e 99967-0324.

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