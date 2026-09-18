Prefeitura de Apucarana adquire estoque de telhas e lonas para socorrer famílias em emergências

Com 3 mil telhas e 43 mil m² de lona, município amplia capacidade de resposta a destelhamentos e outras situações de eventos climáticos extremos

A Prefeitura de Apucarana reforçou a capacidade de resposta a temporais e outras ocorrências que afetam a população. Nesta semana, duas carretas entregaram 3 mil telhas de fibrocimento e 43 mil metros quadrados de lona plástica, materiais destinados ao atendimento de famílias que tiverem imóveis danificados. Somente nesses dois itens, o investimento supera R$ 230 mil.

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Na atual gestão, a Prefeitura estruturou a Defesa Civil para atuar de forma mais rápida e organizada nas situações de emergência. Foram adquiridas cinco motosserras novas e cinco motopodas para agilizar a remoção de árvores caídas em vias urbanas e rurais. Também foram viabilizados equipamentos como tanque motorizado com capacidade para 400 litros, mochilas costais para combate a incêndios, cortador de alta potência para concreto, ferro e pisos, além de botas, capas de chuva e outros materiais utilizados pelas equipes em campo.

O prefeito Rodolfo Mota destaca que a criação da sala operacional, em abril do ano passado, foi o ponto de partida para a estrutura que existe hoje. “Até então, a Defesa Civil de Apucarana só existia no papel. A partir da implantação da sala operacional no Pátio de Máquinas, investimos em equipamentos, materiais, protocolos e na preparação de uma equipe para atuar em situações de emergência, criando as condições necessárias para organizar o setor e dar respostas efetivas às ocorrências”, recordou.

Segundo o secretário Wendel Metta, outras mil telhas devem chegar nos próximos dias, elevando para 4 mil unidades o estoque disponível para atendimento de eventuais ocorrências. “Estamos trabalhando para que o município tenha condições de agir rapidamente quando uma família precisar de ajuda”, afirmou.

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O atendimento às famílias segue um fluxo integrado entre a Defesa Civil e a Assistência Social. Após o acionamento pelo telefone 153, a ocorrência é encaminhada para vistoria no imóvel. Quando constatada a necessidade, a família recebe lona para proteção emergencial. Na sequência, é elaborado o laudo técnico que fundamenta a entrega de telhas e de outros materiais, conforme a necessidade identificada.

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Um exemplo desse atendimento ocorreu no Jardim Ponta Grossa, onde uma família teve a residência destelhada durante o temporal registrado no final de agosto. Depois de receber lona para proteger o imóvel, a família foi atendida com a entrega de 16 telhas pela Prefeitura. “Se os moradores fossem comprar esse material no comércio local, desembolsariam cerca de R$ 960 apenas com as telhas. A atuação direta do município garante suporte justamente no momento em que a família mais precisa”, frisou Metta.

O coordenador municipal da Defesa Civil, Rodrigo Giarola Leme, explica que a estruturação do órgão também envolveu a organização dos procedimentos de resposta. “Atualizamos o cadastro de voluntários, estruturamos um banco de dados próprio e definimos protocolos claros de mobilização. Quando ocorre um desastre, o tempo de resposta é fundamental para socorrer a população atingida”, reiterou.





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COMO FUNCIONA O ATENDIMENTO EM CASOS DE DESTELHAMENTO

✔Acione imediatamente o serviço pelo 153.



✔A ocorrência é encaminhada à Defesa Civil, que realiza a vistoria no imóvel.



✔Se houver necessidade, a família recebe lona para proteção emergencial.



✔Defesa Civil e Assistência Social elaboram o laudo técnico da ocorrência.



✔Após a avaliação, a Prefeitura providencia a entrega das telhas e dos demais materiais autorizados.



