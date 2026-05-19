TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
SEGURANÇA

Prefeitura de Apucarana acionará Justiça para intervir em frigorífico abandonado

Procuradoria-Geral do Município analisa medidas legais e administrativas diante dos riscos sanitários e sociais causados pelo imóvel abandonado

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.05.2026, 15:33:11 Editado em 19.05.2026, 15:50:45
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Prefeitura de Apucarana acionará Justiça para intervir em frigorífico abandonado
Autor O local gera reclamações e insegurança por parte de moradores da região - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Apucarana

O frigorífico desativado no Parque Bela Vista, em Apucarana, é alvo de medidas jurídicas e administrativas da prefeitura devido a riscos sanitários e sociais. A Procuradoria-Geral do Município (PGM) analisa um pedido da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) para viabilizar a intervenção na propriedade. Entre as ações em estudo estão a notificação do proprietário, a limpeza compulsória, o isolamento da área e a demolição parcial ou total da estrutura.

📰 LEIA MAIS: Prefeitura de Apucarana inicia substituição de galerias rompidas pelas fortes chuvas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O documento, assinado pelo prefeito Rodolfo Mota e pelo diretor-presidente (AMS), médico Guilherme de Paula, alerta que a permanência do imóvel abandonado nessas condições representa grave ameaça à saúde coletiva. Com acúmulo de lixo, água parada, materiais deteriorados, matagal e sinais evidentes de abandono e falta de conservação, o espaço pode se transformar em foco permanente de proliferação de mosquitos, ratos, escorpiões, baratas e outros vetores transmissores de doenças. Segundo a Autarquia de Saúde, a situação expõe diretamente os moradores da região ao aumento do risco de dengue, chikungunya, leptospirose, acidentes com animais peçonhentos e outros agravos à saúde. Há ainda relatos de utilização do espaço para consumo de drogas e permanência irregular de pessoas no imóvel abandonado, agravando a insegurança, a vulnerabilidade social e os transtornos enfrentados pelos moradores da região.

A Prefeitura mobiliza setores técnicos e jurídicos para definir as medidas administrativas e legais necessárias para intervenção no imóvel. No ofício, a Secretaria de Saúde solicita avaliação sobre a possibilidade de ingresso no local para remoção de resíduos, eliminação de focos de vetores e outras providências emergenciais, identificação e notificação do proprietário ou responsável legal pelo imóvel, além de análise jurídica sobre eventual demolição da estrutura, caso fique comprovado risco permanente à coletividade. O documento também prevê que o proprietário ou possuidor do imóvel possa ser responsabilizado pelos custos das intervenções públicas.

Segundo o procurador-geral do Município, Dr. Rubens Henrique de França, a Procuradoria já analisa a solicitação encaminhada pela Autarquia Municipal de Saúde e adotará as medidas previstas na legislação municipal para enfrentamento da situação. Ele explica que a atuação deverá seguir os procedimentos legais aplicáveis ao caso, iniciando pela identificação e notificação do proprietário ou responsável pelo imóvel para que sejam adotadas as providências necessárias. Caso as irregularidades persistam, outras medidas administrativas e legais poderão ser aplicadas pelo Município.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Prefeitura também articula atuação integrada entre Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental, Obras, Meio Ambiente, Defesa Civil, Assistência Social e forças de segurança para enfrentamento da situação e garantir a segurança das pessoas que lá estão em vulnerabilidade. Além da Autarquia Municipal de Saúde, as secretarias de Assistência Social e de Segurança Pública e Transporte (Segtran) também deverão encaminhar manifestações à Procuradoria-Geral do Município solicitando providências relacionadas ao imóvel abandonado. O objetivo é garantir segurança jurídica, atuação coordenada e medidas efetivas diante de um problema que vem preocupando moradores da região nos últimos anos.


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana frigorífico intervenção SAÚDE segurança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV